José Román Flecha analiza el pensamiento de San Isidoro en una charla este miércoles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Real Colegiata de San Isidoro acogerá este miércoles 22 de abril, la conferencia 'El ardiente espíritu de San Isidoro', una ponencia dentro del ciclo cultural 'San Isidoro, sabiduría y santidad'. El evento, organizado por la Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, contará con la intervención de José Román Flecha Andrés, doctor en Teología y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca.

La charla de Flecha Andrés, reconocido experto en teología moral, profundizará en la vigencia intelectual y el legado espiritual del santo hispanorromano. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Salón del Pendón de Baeza y tendrá libre acceso para el público general a través de la Plaza Santo Martino hasta completar el aforo.