José Román Flecha analiza el pensamiento de San Isidoro en una charla este miércoles
La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Salón del Pendón de Baeza
La Real Colegiata de San Isidoro acogerá este miércoles 22 de abril, la conferencia 'El ardiente espíritu de San Isidoro', una ponencia dentro del ciclo cultural 'San Isidoro, sabiduría y santidad'. El evento, organizado por la Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, contará con la intervención de José Román Flecha Andrés, doctor en Teología y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca.
La charla de Flecha Andrés, reconocido experto en teología moral, profundizará en la vigencia intelectual y el legado espiritual del santo hispanorromano. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el Salón del Pendón de Baeza y tendrá libre acceso para el público general a través de la Plaza Santo Martino hasta completar el aforo.