León se convierte, por fin, en sucursal del Museo del Prado

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

León por fin podrá decir que ya no es una de las dos únicas provincias de España (la otra es Vizcaya), donde el Museo del Prado no tiene representación de forma permanente. A través del programa Prado extendido, el Museo tiene el objetivo de proyectar su colección en el contexto nacional, donde deposita obras suyas de forma permanente en distintas insituciones del panorama nacional. León, hasta la fecha, no tenía ninguna obra de carácter permanente expuesta (si que tiene de forma temporal en la exposición de Urraca I), pero eso va a cambiar pronto. No será este mes, ni tampoco en este verano, pero, según fuentes consultadas por el DIARIO DE LEÓN, la probabilidad es muy alta para que el Museo de León albergue a finales de este 2026 una de las dos obras previstas. La otra se prevé que sea de cara a 2027 cuando estuviese disponible para el Museo.

Este depósito de carácter permanente pondrá punto y final a la historia de un caso excepcional. Una historia que comenzó hace muchos años, cuando ya se intentó una colaboración entre el Museo del Prado y el de León, pero que, por «motivos de salud del director del Museo de León» se tuvo que paralizar el proceso, ya que dicho inconveniente imposilitó el avance de la colaboración «por motivos más que obvios que por suerte ya están solucionados». Con la aparición en escena de Urraca I y la posterior apertura de la exposición Reina Ella. Urraca I de León, el Museo del Prado volvió a reactivar esta colaboración. Tanto es así que el propio director del Museo del Prado, Miguel Falomir Faus, asistió a la inauguración de la exposición sobre Urraca, donde tiene piezas expuestas, pero estas son de carácter temporal (hasta el próximo 7 de junio aún se puede visitar). En dicha apertura, Miguel Falomir, como ha podido saber este diario, se reunió con Luis Grau, director del Museo de León para comprometerse a que, esta situación extraordinaria, se solucionase cuanto antes.

"Hay dos obras que están prácticamente firmadas. Una de ellas puede llegar a finales de 2026; la otra estará en 2027 porque es más difícil"

Desde el Museo del Prado trasladan que se «recupera la ilusión por un gran proyecto conjunto», pero que hay que ser prudentes porque queda «recorrido por hacer para que el proceso se pueda completar» refiriéndose a la parte más protocolaria y al Patronato, donde avanzará este proyecto que, como dicen, «les hace mucha ilusión y tienen voluntad de que salga hacia delante». Eso sí, también trasladan que el protagonismo «no lo queremos, sino que deseamos que el protagonista de esto sea el Museo de León». Aseguran que el final no está cerca, ya que «no es un proceso que finalice entre hoy y mañana, sino que quedan meses para saberlo y poder confirmalo al 100%».

La otra parte de la historia, es decir, el Museo de León, trasladan la idea de tener «máxima prudencia con este proceso», que consideran «importante por el valor que tendría» y porque de esta forma finaliza «un caso excepcional». Desde esta institución se comenta la «gran mejoría en instalaciones que ha sufrido este Museo, donde, siglos atrás, cuando el Museo del Prado tenía un programa llamado Prado Disperso, no pudo conseguir ninguna obra por las instalaciones que teníamos», argumentan fuentes del Museo de León.

León, hasta la fecha, es la única provincia de la Comunidad sin obras del Museo del Prado de carácter permantente. Solo hay temporales

Desde hace meses se comentaba la opción de volver a estudiar esta oportunidad cuando en una entrevista realizada en noviembre de 2025, Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, comentó que estaban buscando soluciones para resolver este caso que era algo «excepcional y poco visto».

La historia del Museo del Prado con León

La historia de León con el Museo Nacional del Prado ya viene de más atrás. En 2021, la capital leonesa se quedó a las puertas de ser subsede del mismo, ya que, tras el Covid-19, el Museo decidió desechar la opción que se había barajado hasta ese momento de buscar su expansión lejos de Madrid y, de esta forma, aprovechar toda la colección almacenada en sus depósitos. También comentaron que, de carácter temporal, el Museo del Prado dejaría algunas piezas en exposiciones, como ya se ha podido ver en varias ocasiones, entre ellas, la última de Reina Ella. Urraca I de León. Parece ser que en estos momentos se vuelve a tener conversaciones con ellos de cara a albergar dos obras de carácter permanente y, desde las diversas instituciones, se cree que, esta vez, sí que se conseguirá el objetivo.

Ahora queda por conocer cuáles serán las dos obras que llegarán a León próximamente, entre las que se maneja la idea de que ambas tengan una clara relevancia hacia lo leonés para que la cesión permanente de las obras tenga «una cierta lógica y no se haga por el simple hecho de terminar con este caso excepcional».