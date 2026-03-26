Unas obras que son de carácter internacional

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La exposición Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126], impulsada por la Junta de Castilla y León, se podrá visitar hasta el próximo 7 de junio en El Museo de León, lugar donde se ha situado este muestrario que contiene nada más y nada menos que más de 50 piezas que repasan la historia de la primera mujer que accedió al trono de un reino medieval europeo por autoridad y propiedad.

La exposición, comisariada por Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán, cuenta con más de 50 piezas procedentes de distintos museos y pinacotecas de España, como el Museo del Prado, pero también tiene objetos de carácter internacional, que han sido traídas a León desde distintos países europeos y no europeos para que sean expuestos en El Museo de León durante el tiempo que la exposición esté activa, es decir, hasta el 7 de junio. Museos como el Louvre de París, el Victorian & Albert de Londres o del Museo de Chicago son algunas de las instituciones que han colaborado con el Museo de León de cara a poder permitir que algunas de las obras sean expuestas por primera vez en León, de donde salieron hace siglos. Otras, se exponen de forma inédita en España.

Tal es la importancia de esta exposición que el Rey Felipe VI mostró su interés en dicho muestrario comentando que era una «mujer pionera al frente del reino de León» y agradeciendo «el impulso que se la ha dado a esta actividad que pone en valor su extraordinaria figura».

Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126] ofrece una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana. Su llegada al poder fue un hecho sin precedentes en la historia política de Europa, algo que generó rechazo en la época y que incluso fue denigrado y ocultado por la historiografía. «El contenido permite, desde una perspectiva de belleza e información, llevar al visitante a la historia de esa ciudad previa a la convocatoria de las Cortes que nos confirieron el título de Cuna del Parlamentarismo y a la figura de una mujer que se enfrentó a todo por gobernar, por reinar y gestionar», comentan desde las instituciones.

Dentro de las 50 piezas que se muestran hay algunas a las que hay que poner especialmente el foco como son una pequeña arqueta que procede de Boñar y que nunca había sido expuesta en Europa, o el denominado Salón de Reinas, ya que nunca en España habían aparecido conjuntamente las reinas soberanas de España. Pero esto no es lo único destacable, ya que se pueden encontrar unas monedas, donde hay una de ellas que cambia el discurso de la heráldica de toda Europa. Y que no quede en el olvido la cartografía inédita que se expone, con límites diocesanos que tienen detalles muy visuales del periodo en el que reinaba Urraca I. Una especie de televisión permite conocer a los visitantes un poco más de la vida de Urraca I.

Varias de las piezas expuestas son de carácter internacional que vuelven a León tras siglos fuera de la ciudad

En definitiva, hay un total de 50 piezas disponibles para ser vistas de forma temporal y que, además cuentan con la ventaja de ser de carácter internacional viniendo de museos de prestigio mundial y que permite a El Museo de León en colaboración con la Junta de Castilla y León tener una exposición muy ambiciosa para la ciudad leonesa que contará con visitantes de todo tipo.