Los Positivos celebran los 40 en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La escena musical independiente vuelve a vibrar en León con la llegada de Los Positivos, una de esas bandas que ha sabido moverse con autenticidad dentro del circuito alternativo nacional. El grupo actuará este miércoles desde las 21.30 horas en El Gran Café, un espacio ya emblemático para la música en directo y punto de encuentro habitual para quienes buscan propuestas frescas y cercanas. Las puertas se abrirán desde las 21.00 horas y la entrada al concierto es de 10€ anticipada y de 12€ en taquilla.

El concierto se enmarca dentro de la gira con la que Los Positivos están presentando su último trabajo, ade más de celebrar los 40 años que llevan en la música, un proyecto que consolida su evolución sonora sin perder la esencia que les ha hecho conectar con su público. Su estilo, a medio camino entre el indie rock y el pop más melódico, destaca por letras directas y una energía en vivo que suele ser uno de sus grandes reclamos. Precisamente, el formato sala permite apreciar de cerca esa intensidad, algo que en recintos como El Gran Café cobra un valor especial. Un valor que, según ellos, hace que sigan con la misma ilusión de siempre y que nunca va a hacer, por el momento, que se bajen del escenario porque disfrutan y es algo terapéutico para ellos.

No es casualidad que León sea una de las paradas elegidas. En los últimos años, la ciudad ha reforzado su papel dentro del circuito cultural del noroeste español, con una agenda cada vez más diversa y una audiencia fiel que responde a propuestas emergentes. Desde el grupo trasladan la ilusión y las ganas que tienen de volver a León y hacerlo para celebrar los 40 años que llevan tocando, y los que quedan, según el propio grupo.

Para Los Positivos, este tipo de escenarios supone una oportunidad doble: por un lado, mantener el contacto directo con su base de seguidores; por otro, conquistar a nuevos oyentes en plazas donde el boca a boca sigue siendo determinante. La cercanía, la interacción con el público y la espontaneidad forman parte de un directo que huye de artificios y se centra en la conexión emocional.

El grupo decano de León, Los Positivos, activo desde 1986, ha editado desde entonces varios singles y canciones sueltas en recopilatorios. En su larga trayectoria han dejado poso en su música diferentes grupos. Desde Los Salvajes y Lone Star, a formaciones de los 80 y 90 como Los Enemigos, Lagartija Nick o los Del Tonos. Y hasta grandes del rock & roll como Link Wray, Los Ramones o Flaco Jiménez, y bandas de electrónica como Devo y Kraftwerk. En 2026 cumplen 40 años de actividad y además de haber editado su último trabajo en 2024 y de haber reeditado otros 5 singles que no estaban disponibles en ningún sitio, acabamos de publicar una recopilación de toda su carrera con 13 canciones.

"Para el grupo, los ensayos, conciertos y demás son algo terapéuticos para todos los integrantes"