Lleno en La Bañeza de ‘El barbero de Picasso’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Anfiteatro del Teatro Municipal de La Bañeza registró un lleno absoluto con la representación de El barbero de Picasso, una propuesta escénica que cautivó a un público entregado y confirmó el buen momento de la programación cultural de la ciudad. La función hizo las delicias de los asistentes gracias a un reparto de reconocido prestigio integrado por Mar Calvo, José Ramón Iglesias, Antonio Molero y Pepe Viyuela. La obra, una comedia de tono hilarante, parte de la relación de amistad entre el pintor Pablo Picasso y su peluquero Eugenio Arias en la localidad francesa de Vallauris a partir de 1948. A través de situaciones marcadas por el choque cultural en una Francia de exiliados, los personajes dialogan —con un marcado carácter español— sobre toros, política y arte, al tiempo que invitan a la reflexión sobre el pasado común y las dificultades históricas para el entendimiento y la construcción colectiva. Desde el Ayuntamiento se subraya que este tipo de propuestas responden a una línea de programación continuada, orientada a ofrecer espectáculos de alta calidad y a reforzar el apoyo institucional a la cultura y las artes escénicas. En este sentido, la agenda tendrá continuidad este mismo mes con la representación de «El silencio de Juana», prevista para el domingo 26 de abril, y el viernes 8 de mayo, a las 20:30 horas, con la llegada al Teatro Municipal de Paloma San Basilio Dulcinea, una propuesta íntima en la que Paloma San Basilio comparte con el público su visión personal y testimonio escénico. El consistorio destaca el trabajo desarrollado desde el área de Cultura.