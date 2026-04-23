TEATRO
Lleno en La Bañeza de ‘El barbero de Picasso’
El Anfiteatro del Teatro Municipal de La Bañeza registró un lleno absoluto con la representación de El barbero de Picasso, una propuesta escénica que cautivó a un público entregado y confirmó el buen momento de la programación cultural de la ciudad. La función hizo las delicias de los asistentes gracias a un reparto de reconocido prestigio integrado por Mar Calvo, José Ramón Iglesias, Antonio Molero y Pepe Viyuela. La obra, una comedia de tono hilarante, parte de la relación de amistad entre el pintor Pablo Picasso y su peluquero Eugenio Arias en la localidad francesa de Vallauris a partir de 1948. A través de situaciones marcadas por el choque cultural en una Francia de exiliados, los personajes dialogan —con un marcado carácter español— sobre toros, política y arte, al tiempo que invitan a la reflexión sobre el pasado común y las dificultades históricas para el entendimiento y la construcción colectiva. Desde el Ayuntamiento se subraya que este tipo de propuestas responden a una línea de programación continuada, orientada a ofrecer espectáculos de alta calidad y a reforzar el apoyo institucional a la cultura y las artes escénicas. En este sentido, la agenda tendrá continuidad este mismo mes con la representación de «El silencio de Juana», prevista para el domingo 26 de abril, y el viernes 8 de mayo, a las 20:30 horas, con la llegada al Teatro Municipal de Paloma San Basilio Dulcinea, una propuesta íntima en la que Paloma San Basilio comparte con el público su visión personal y testimonio escénico. El consistorio destaca el trabajo desarrollado desde el área de Cultura.