Xisco Rojo, en la Fundación Cerezales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia cierra esta semana el ciclo de Sonidos de Primavera con el multi-instrumentista Xisco Rojo a las 12:30 h. el próximo domingo 26. La propuesta de Xisco Rojo parte de una idea de primitivismo, el folclore de cámara y el arte sonoro, con un fuerte componente experimental heredado de su trayectoria en las escenas free jazz, noise y de improvisación libre de Berlín, Philadelphia y Madrid. En su música auna tradiciones occidentales y orientales, consigue crear un estilo rico en contrapunto, misticismo y profundidad lírica. Su música es un viaje en espiral.