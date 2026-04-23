Luis del Olmo ensalza el "legado universal" de Gaudí en su pregón de San Jorge en la Casa Botines

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El popular locutor radiofónico Luis del Olmo fue el encargado de pronunciar hoy el pregón del Museo Casa Botines Gaudí de León con motivo de la celebración del día de San Jorge. El periodista berciano describió al arquitecto catalán, de cuya muerte se cumple un siglo este año, como un “genio” del que, dijo, “una de sus mayores virtudes es haber conseguido que su obra sea universalmente apreciada: desde gentes sencillas a maestros del arte o un arquitecto. Todos admiramos una y mil veces sus obras”.

Bajo el título ‘Floralia’ el pregonero compartió alguna de sus vivencias en torno a la figura de Gaudí, como la realización de un programa de Protagonistas en la Sagrada Familia, donde pudo conocer el taller donde creaba y donde también vivía su frugal existencia. “Misticismo, admiración… qué les puedo transmitir sobre los lugares más especiales de ese templo” dijo y señaló que espera asistir a la bendición del mismo por parte del papa León XIV el próximo mes de junio, informa Ical.

También recordó un pasaje de una entrevista ficcionada a Antonio Gaudí, emitida en su programa Protagonistas: “Si estuviera aquí y ahora, Antonio Gaudí hubiera dicho algo así: “Mire del Olmo, cada cual ve en mi obra lo que quiere ver. En la Sagrada Familia los payeses, los campesinos, ven a las gallinas y el gallo; los científicos, los signos del zodiaco y los teólogos, la genealogía de Jesús”.

A continuación preguntó a los presentes: ¿Ustedes, qué resaltarían de esta magnífica obra de arte que el genio Gaudí creó entre 1891 y 1893 en la Casa Botines?. Estoy seguro que esa poliédrica visión que pueden aportar contribuirá a engrandecer la fama de este regalo que nos dejó Antonio Gaudí en León. Les invito a admirarla y contarlo…porque cada voz cuenta”.

Sin olvidar el Palacio Episcopal de Astorga o El Capricho de Comillas (Cantabria), “ese triángulo mágico junto con Botines que ya recomiendan las guías para viajeros que aprecian el arte”, del Olmo recalcó la importancia de contar en la capital leonesa con una de las únicas tres obras que el arquitecto llevó a cabo fuera de Cataluña. “Una parte de este legado la tienen ustedes tan al alcance que disfrutarlo y, sobre todo, recomendarlo a quienes todavía no hayan visitado esta Casa Botines no es tanto una obligación, como un privilegio que tenemos los leoneses”, remarcó.

También invitó al público asistente a celebrar el Día Internacional del Libro regalando uno de los títulos publicados sobre Gaudí y animó a hacerse socio del programa Amigos del Museo en la Casa Botines; “amigos de corazón y también de carnet, a través del cual podrán vivir más intensamente la actividad que genera durante todo el año este edificio y este equipo”. Después del pregón tuvo lugar una lectura colectiva de la Leyenda de San Jorge, cuya bandera ondeó sobre el edificio en cuyo carillón sonó ‘La Primavera’ de Vivaldi.