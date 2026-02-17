Luis del Olmo se reencuentra con la memoria leonesa en la exposición del 120º aniversario del Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición conmemorativa de los 120 años de trayectoria del Diario de León recibió la visita de Luis del Olmo, una de las figuras más relevantes en la historia de la comunicación en España. El periodista recorrió la instalación ubicada en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, donde se documenta la evolución informativa y social de la provincia desde la fundación del rotativo.

Durante el recorrido, Del Olmo se detuvo ante los paneles que estructuran las diferentes etapas del decano de la prensa leonesa. En particular, examinó la sección dedicada al periodo comprendido entre 1986 y 1995, una década marcada por la transformación industrial y eventos de impacto social y político en la capital y la provincia.

Registro gráfico y memoria documental

La muestra, que se apoya en una cuidada selección de noticias y fotografías históricas, permite observar el desarrollo del periodismo local en paralelo a los grandes hitos del siglo XX y principios del XXI. La presencia del comunicador de Ponferrada subraya el valor de la prensa escrita como registro permanente de los acontecimientos que han configurado la identidad leonesa, desde el ámbito deportivo hasta los grandes sucesos.

El bloque cronológico ante el cual se situó el periodista incluye referencias gráficas a la minería y otros momentos clave que ocuparon las primeras páginas del diario durante aquellos años. La exposición ofrece, además, una vertiente interactiva que permite a los visitantes imprimir la página del Diario de León de la fecha que deseen por un precio de 3 euros.

Horarios y acceso

La muestra del 120º aniversario permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de marzo. El horario de visitas establecido es de martes a viernes, de 11:30 a 13:30 horas, facilitando así el acceso a una de las recopilaciones más exhaustivas de la historia reciente de la provincia.

La visita de perfiles profesionales con la trayectoria de Luis del Olmo pone de relieve la importancia de conservar el patrimonio documental generado por los medios de comunicación de proximidad a lo largo de doce décadas de existencia.