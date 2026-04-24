Y León habló de su libro

León lee. Leer es un libro que habla. León vino a hablar de su libro, como pedía el clásico de la tele. Venir, que en este caso es estar. Se oye el libro en la plaza de Botines en ese tono universal de Luis del Olmo, que es como escuchar en primera persona la vida de todos. 23 de abril primaveral y la respuesta del público, como siempre, es grandiosa ante la llamada de los libreros, Museo Casa Botines Gaudí y Ayuntamiento y Diputación. En el Patio del Palacio de los Guzmanes se sucede el rito. Que es como la danza del libro, recorriendo en círculo el espacio cuadrangular. Lleno de libros. Es, efectivamente, el Día del Libro, es San Jorge, San Jordi, el día del Cervantes, de Eduardo Mendoza para ser exactos. En León el libro es una religión. Y hace Sol. De Almudena Grandes a Beatriz Arias. O de Paul Auster a Julio Llamazares, de Dylan Thomas a Antonio Gamoneda, de Truman Capote a Andrea Gavela, de Colinas a Mateo, Merino, Aparicio, y así. Nombres al azar en donde están todos representados. Presentes y ausentes. Por eso, la oralidad de Del Olmo se hace presente en ese centro neurálgico que forman estos dos edificios que se convierten así en el centro del centro. Como si fuera un viaje al centro del libro.

Vayamos por partes, dijo alguien, para no perderse nada.

Y antes del momento estelar de Luis del Olmo hubo tiempo de ver de cerca y pasear entre un total de 19 librerías y entidades que han participado este jueves en el Día del Libro de León, jornada a la vez festiva y cultural en la que el buen tiempo acompañó a los profesionales del sector y que contó con gran afluencia de público.

El patio del palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial, acogió un evento en el que, además de publicaciones de los más diversos géneros y temáticas, fueron protagonistas la narración oral y la música leonesa de la mano del cuentacuentos Jesús Burgoa y del trío de pandereteras Ruxideira.

Cuando habla Luis del Olmo una radio imaginaria se enciende para que el Día del Libro se transmita entre todas las ondas de los lectores. Dijo Del Olmo de Gaudí: «Si estuviera aquí y ahora, Antonio Gaudí hubiera dicho algo así: Mire del Olmo, cada cual ve en mi obra lo que quiere ver. En la Sagrada Familia los payeses, los campesinos, ven a las gallinas y el gallo; los científicos, los signos del zodiaco y los teólogos, la genealogía de Jesús».

Y también explicó el más ilustre de los periodistas históricos que «una de sus mayores virtudes es haber conseguido que su obra sea universalmente apreciada: desde gentes sencillas a maestros del arte o un arquitecto. Todos admiramos una y mil veces sus obras».

En un pacífico toma y daca, por su parte, en el Palacio de los Guzmanes el ILC anunció un nuevo premio literario destinado a autores noveles y centrado en el campo de la narrativa, que llevará el nombre de Elena Santiago.