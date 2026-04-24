El 'rock in the province' está en el Babylon

Los leoneses Turbina prosiguen con lo que es ya una de sus especialidades. Crear sinergias con otras bandas. Crear buen rollo y luego pasarlo al limpio del escenario, es decir tocando el repertorio ante el público con la bendita arrogancia rockera de aquí estoy yo. Los falsos modestos no tienen cabida. Por eso sí los bercianos Princesas, que son en esta ocasión excelentes compañeros de viaje al Babylon, lugar ideal para la escenificación de lo que podría ser un clashiano rock in the province con León como nombre propio.

Princesas actúa este sábado en el Babylon junto a Turbina.DL

Todo esto tendrá lugar en la citada sala leonesa Babylon, uno de los templos rockeros de la ciudad, desde las 21.30 horas y con entradas a 10 y 12 euros. Después de los conciertos será el turno de Club de Vampiros, algo así como unos auténticos anónimos famosos djs que suelen ofrecer repertorios indiscutibles a los platos.

Respecto a Turbina hay que destacar que surge de las cenizas aún con llama de Ultrapús y de Mezcal con la intención confesada de ser más de lo mismo pero más alto y más rápido. Como grupos referencia tienen a Dictators, Turbonegro, La Banda Trapera del Río y Los Ilegales. Junto a los conciertos ya realizados se encuentran inmersos en la grabación de varios temas, como los ya registrados en los estudios Quadraphonic del guitarrista y productor Jorge Coldam. Turbina son Alfredo a la batería; Juanjo al bajo; Guillermo a la guitarra y Rober a la guitarra y la voz. Ellos mismos aseguran que este sábado 25 de abril se repetirá el ritual: "Sudor, tumulto y ganas de gritar".

Por su parte, Princesas es un grupo de punk'n'roll de Ponferrada. Formado en 2023 bajo un montón de influencias de lo más variopintas, se mueven entre el rocanrol más guitarrero y el punkrock enérgico. Siempre con un tono irónico y gamberro tanto en sus letras como en su actitud en el escenario. En este 2026 han publicado su primer disco ¡Me muero!, un epé en vinilo de 7 pulgadas con cuatro canciones que ya está a la venta y en todas las plataformas digitales. Princesas son Luis Motroko, guitarra y voz; Peta, bajo y coros, y Pepe Jomeini, batería y coros.