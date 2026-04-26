Conferencia de la Cofradía del Pendón de San Isidoro

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La Muy Ilustre, Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro prosigue con el ciclo de conferencias y este lunes organiza una titulada Religión y Hermandades. Cofradía del Pendón de San Isidoro. El Salón del Pendón de Baeza acogerá esta ponencia desde las 19.30 horas y que correrá a cargo de Prisciliano Cordero del Castillo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor de la Universidad de León. El acceso es libre, por Plaza Santo Martino, hasta completar aforo.

Esta Imperial Cofradía , en las fechas previas a la celebración de la festividad del San Isidoro y del significado acto del «Foro u Oferta", promovido por la Corporación Municipal de León y conocido también como «Las Cabezadas", ha organizado un Ciclo de Conferencias, tanto en la vertiente espiritual, como histórica, para conocer la trayectoria de las dos históricas figuras de referencia, el Santo Isidoro, como Patrón y el Emperador Alfonso VII.