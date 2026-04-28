Medio millón de euros para las escuelas y bandas

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Colaborar en el sostenimiento económico de las escuelas municipales de música repartidas por todas las comarcas y también de las bandas municipales de música: ese es el objetivo de las dos líneas de subvención, ya clásicas para el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial, que este organismo autónomo acaba de lanzar y cuyas bases, anexos, guías de comprensión fácil y resto de documentos de utilidad ya se encuentran disponibles en el sitio web de la institución.

La primera de ellas cuenta con un presupuesto de 450.000 euros y tiene como finalidad la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León que sean titulares de escuelas municipales de música inscritas o en proceso de inscripción en el Registro de Centros Docentes de Castilla y León durante el curso 2025/2026. El plazo de ejecución de la actividad abarca el curso escolar 2025/2026 y finalizará el 1 de octubre de 2026. El ayuntamiento en cuestión deberá aportar como financiación propia, o generada por otras vías, un mínimo del 20% del importe total de la inversión necesaria para la realización de las actividades subvencionadas, ya que el porcentaje que podrá subvencionar el ILC no superará el 80% de la inversión. En caso de que la escuela sea gestionada por una empresa mediante gestión indirecta, el presupuesto e inversión a tener en cuenta será el efectivamente desembolsado por el ayuntamiento.

Además, el ayuntamiento beneficiario se compromete a sufragar el resto de los gastos necesarios para el mantenimiento de la escuela, tales como contratar y dar de alta en la Seguridad Social al personal adecuado para el funcionamiento de la misma, así como a obtener todas las autorizaciones que sean necesarias. Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta la ponderación de criterios tales como el número de habitantes del municipio, el número de profesores contratados y sus horas de trabajo, el número de alumnos matriculados, las existencia de asignaturas y especialidades inscritas o en proceso de inscripción en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad, la presencia de asignaturas consideradas de música tradicional leonesa y el presupuesto resultante de la diferencia entre los gastos en profesorado y los ingresos totales.

Por otra parte, la convocatoria destinada a apoyar el trabajo de las bandas municipales de música está dotada con 50.000 euros y entre los gastos subvencionables que contempla están las retribuciones al director y a los miembros de la banda, la adquisición de uniformes, los gastos de publicidad y los gastos de desplazamiento. El plazo de ejecución de la actividad se extiende desde el 2 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026.