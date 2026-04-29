Mestre, premiado en Gordoncillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Gordoncillo, siguiendo la ya clásica convocatoria de reconocimiento a escritores y personajes íntimamente vinculados con la literatura, ha decidido conceder su Premio Semilla de Oro 2026 a Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, 1957) «poeta, artista plástico y ensayista de renombre y proyección internacional, cuyas propuestas de distintas instalaciones poéticas y exposición de sus pinturas y grabados en Europa, EE. UU. y América Latina han sido y son muy consideradas por su vigor y originalidad.

La intensa proyección de su escritura convierte su poesía en el ámbito del misterio, de lo maravilloso y lo imprevisible, en faro de la utopía y en reducto de libertad. «La poesía —ha escrito— es una forma de resistencia al mal». Figura de referencia en la poesía española de la actualidad, las últimas promociones siguen valorando la intensidad de su compromiso y la forma de adscribirse a las corrientes irracionalistas, cuya palabra en su caso está llena de seducción, de atractivo que deja el poso de lo trascendente, de las actitudes que verdaderamente importan. Entre sus muchos premios y reconocimientos, el Adonáis, el de la Crítica de Poesía Castellana, el Nacional de Poesía, Premio Castilla y León de las Letras, además de la Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado, lo que valora su doble condición de poeta y artista plástico. Y entre su notable bibliografía, algunos títulos son Siete poemas escritos junto a la lluvia, La visita de Safo, La poesía ha caído en desgracia, Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, La tumba de Keats, Las estrellas para quien las trabaja, La bicicleta del panadero, La casa roja…, títulos que, como conjunto, proyectan la personalidad de Juan Carlos Mestre como una de las figuras más sólidas y una de las voces más singulares de la actual literatura en lengua castellana».

El homenaje a Mestre tendrá lugar el día 30 de mayo en el Mihacale de Gordoncillo, jornada que se inicia con la inauguración de la exposición Juan Carlos Mestre, la creatividad como clamor emergente de libertad, comisariada por Luis García, director del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (Diputación de León). Durante el resto de los sábados de mayo, excepto el segundo, que se traslada al domingo, día 10, se sucederán diversas actividades literarias, lectoras, musicales… dentro de la cita ya conocida como Letras en la Panera. El primer sábado, día 2, a las 19.30 horas intervienen dos poetas con el recital a dos voces que brota desde la tierra, titulado Simiente. Se trata de Marina Díez y Concepción Hernando Román. Marina Díez (León, 1985) es poeta, editora y gestora cultural. Dirige Mariposa Ediciones. Concepción Hernando Román ha habitado el lenguaje poético desde niña como forma de comprender lo que se mueve por dentro. Formada en Medicina en Salamanca y Oviedo, amplía su mirada literaria.