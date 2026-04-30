El libro, con buena salud en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La lectura en León goza de buena salud o, por lo menos, eso dice el presidente de la Asociación de Libreros de León, Óscar García Fernández. Los libros siguen siendo importantes para una ciudad que triplica la media a nivel nacional de librerías por habitantes, algo que se ve como una señal de que en la provincia leonesa, el libro tiene una relevancia que parece que no se marcha por el momento. En general, las librerías con las que ha podido contactar DIARIO DE LEÓN coinciden en lo mismo, en que hay poca fluctuación, que no da mucho dinero y que la venta por internet está haciendo mucho daño. A pesar de esas dificultades y de saber que están en un mundo, donde el dinero no sobra, también comentan que gusta mucho el trabajo, que da lo justo para vivir y que es positivo que no se vean cierres de estas desde hace mucho tiempo.

«La gente que compra libros no ha variado mucho, es decir, no ha subido, pero tampoco ha descendido. El problema que sí que nos estamos encontrando es que León cada vez tiene menor población y eso hace que, de forma segura, nos afecte a los libreros a la hora de vender», explica García Fernández sobre el inconveniente que está sufriendo León año a año con la caída de la población que vive en la ciudad o en la provincia.

Internet, un problema

Con la llegada de internet, miles de personas dejaron de comprar libros en formato papel para pasarse al conocido ebook y, los que seguían comprando en papel, muchos se pasaban a hacerlo a través de las aplicaciones que ofrece internet, algo que afecta directamente a los libreros y que no entienden, ya que como todos comentan, los precios son los mismos en una librería de León que en internet, que en una librería de otra ciudad o que de otra cualquier manera de conseguirlo. «Lo que tenemos que intentar hacer llegar a la gente es que los libros valen lo mismo en las librerías leonesas que en las de Madrid que en Amazon o que en cualquier otro sitio, pero como ahora vivimos en la era de la inmediatez, que queremos tener todo al momento, eso nos perjudica de forma grave, pero necesitamos que la gente entienda que el coste es el mismo, ya que no lo ponemos los libreros, lo ponen las editoriales», agrega García Fernández acerca del problema del uso extremo de internet y de comprar los libros de forma online, algo que les perjudica mucho. El otro factor diferencial son los jóvenes que, cada vez en menor medida, adquieren libros para leer, ya que eligen otras formas de entretenimiento. «Estamos pensando en hacer algún tipo de campaña a futuro para intentar atraer a los jóvenes hacia la lectura de alguna forma, tirando por lo comentado de que cuestan el mismo dinero en todos lados o buscando formas de atraer su atención y de que consigamos que esa generación, que todavia no se atreve con la lectura, se lancé hacia ella», finaliza García Fernández con el objetivo de conseguir que su nueva junta alcance a los jóvenes.

«El libro cuenta con buena salud, aunque nos enfrentemos a retos como la pérdida de población, las nuevas generaciones o internet»