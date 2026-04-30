El Día Internacional de los Museos, con Gaudí al mando

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se prepara para convertirse en uno de los focos culturales más destacados de 2026 con la celebración del Día Internacional del Museo. Una conmemoración internacional que permite a las diferentes instituciones museísticas sacar todo su valor durante ese día. En este contexto, el Año Gaudí suma gran importancia y, Casa Botines quiere sacarle todo el redito que pueda.

Por ello, este espacio acogerá Gaudí Dim 2026, una jornada cultural abierta que transformará el centro urbano en un escenario de creación, convivencia y experimentación artística durante todo el día. Impulsado por el Museo Casa Botines Gaudí en colaboración con Sonda music, Gaudí Dim nace con una vocación clara: sacar el museo a la calle y convertirlo en un organismo vivo, permeable y en diálogo constante con su entorno. Esta idea responde a una tendencia creciente en el ámbito cultural contemporáneo, donde las instituciones buscan generar experiencias más abiertas, inclusivas y participativas. La figura de Gaudí adquiere en 2026 una relevancia especial.

Durante toda la jornada, que irá desde las 11.00 horas hasta las 23.00 horas del mismo 16 de mayo, el entorno del museo se transformará en un gran laboratorio creativo al aire libre. Las calles dejarán de ser un simple lugar de tránsito para convertirse en espacios de encuentro, expresión y participación. La programación incluirá conciertos en directo que abarcarán distintos estilos musicales, sesiones de DJ que aportarán un carácter dinámico y contemporáneo, intervenciones artísticas en vivo que permitirán al público observar el proceso creativo en tiempo real, así como talleres dirigidos al público infantil con el objetivo de fomentar la creatividad desde edades tempranas. Además, se desarrollará una feria de arte y creación local que servirá como escaparate para artistas emergentes y proyectos independientes, consolidando el tejido cultural de la ciudad. Este planteamiento colectivo se refuerza gracias a la implicación de iniciativas como El Jardín de las Artes y León con Arte, que aportan una dimensión comunitaria al evento y favorecen la conexión entre distintos agentes culturales. El espectáculo audiovisual desarrollado por Llevólu'l Sumiciu y Neurora utilizará la muralla situada detrás del museo como soporte para una experiencia visual inmersiva, en la que la luz, el sonido y la arquitectura dialogarán de forma directa con el espacio. Otra de las intervenciones más llamativas será la de Cold Town Tattoo, que llevará el arte del tatuaje al entorno urbano. A ello se suma la propuesta del artista El Cocinero Funky, quien ofrecerá una performance híbrida que mezcla referencias al universo gaudiniano con la estética y los ritmos de la cultura urbana. Gaudí Dim 2026 es una declaración de intenciones sobre el papel de la cultura.