Ismael Pérez Blanco, delegado de la Once CyL: "Sacar tu primera novela es como parir un hijo"

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí presenta este jueves a las 19.00 horas de El valle de la niebla, la primera novela de Ismael Pérez Blanco. El acto reunirá al autor junto al periodista Florencio Carrera y al escritor Alfonso García, en una cita que combina literatura, reflexión y el simbolismo de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La obra, enmarcada dentro del género negro, mezcla intriga, suspense psicológico y crítica social a través de una historia compleja en la que «cuando menos lo esperas, puedes perderlo todo, incluso la razón». En ella, el lector se adentra en un entramado de personajes que conectan desde mundos aparentemente distintos: un joven estudiante de medicina que arrastra un pasado traumático tras la muerte de sus padres, un detective privado, un exespía del CNI y una misteriosa joven, entre otros.

Una novela, donde el proceso creativo no responde a un esquema rígido. Según relató Pérez Blanco, la historia nace «del empezar a escribirla, como casi todo», en un proceso en el que los personajes van tomando protagonismo hasta marcar el rumbo del relato. En este sentido, Pérez Blanco reconoce que el control del escritor es limitado una vez comienza la escritura. Él mismo asegura que «tú sabes cómo empieza, pero nunca sabes cómo va a terminar», subrayando el carácter casi orgánico del proceso narrativo. A medida que avanza la obra, añade, son los propios personajes quienes «van creando su propia historia».

Aunque la trama se adentra en terrenos propios de la novela negra, el autor también deja entrever una reflexión de fondo más profunda. Tal y como explicó, uno de los ejes principales del libro es la diversidad humana: «quería escribir sobre la diferencia», señala. El carácter personal de la obra también queda reflejado en la forma en la que Pérez Blanco describe su experiencia como escritor. Para él, la creación literaria es un proceso profundamente emocional, alejado de cualquier cálculo previo. «Escribir siempre sale de las tripas, no sale de la cabeza», afirma, insistiendo en que la motivación principal no es agradar al lector, sino dar sentido a la historia que uno mismo necesita contar. En este sentido, reconoce que la publicación llega después, casi como una consecuencia inesperada: primero se escribe por necesidad, y solo más tarde aparece la posibilidad de compartirlo.

Esa intensidad emocional alcanza su punto máximo cuando la obra llega al público. El autor compara el proceso con el nacimiento de un hijo, señalando que el verdadero «parto» ocurre cuando los lectores comienzan a interpretar y sentir la historia. La elección Botines como escenario para la presentación no es casual. Para el autor, este edificio diseñado por Antoni Gaudí representa "un lugar emblemático de León», De hecho, el propio Pérez Blanco desliza que su próximo proyecto literario podría estar vinculado a León y, concretamente, a este espacio.

Lo que sí tiene claro el autor es que este no será un proyecto aislado. «Esto no va a parar nunca», afirma, describiendo la escritura como una experiencia intensa, casi adictiva.

"La próxima novela puede que tenga que ver sobre León y el espacio de Casa Botines, pero no puedo dar más detalles sobre el proceso"