El escritor leonés Gabriel Quindós presenta en Valladolid ‘La belleza de viajar’

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El volumen es una evocación de las “beldades del viajar, entendidas como un intento de reflejar las emociones avivadas en la inesperada alegría de que, siquiera por un rato, la vida se asemejase a lo soñado”. Y que el viajero que llegó lejos del hogar y tuvo la suerte de verse agraciado con destellos de belleza, nunca regresará del todo a casa. Asume Quindós que el viajero, “aunque pueda parecer absorto en las aristas de lo cotidiano, una y otra vez se retrotrae a los lugares donde unos prodigios felices colmaron los apetitos de su sensibilidad”.

Gabriel Quindós (León, 1965) estudió Dirección de Cine y Escritura de Guion Cinematográfico en Madrid. Durante más de una década escribió en solitario seis guiones de largometrajes. Durante ocho años ha escrito una trilogía que narra su vagar por tres continentes en los que se entrevera una evocación del viaje con unos extensos relatos de ficción que transcurren en parajes de la andadura, recurriendo así a los asideros de la imaginación para encauzar un afán de comprensión. Dos de ellos han sido publicados en la editorial Mr. Griffin: ‘Otras nubes, otras lluvias’ se desarrolla en Vietnam; ‘Caminos desiertos, cielos cercanos’ es un recorrido por los nueve departamentos de Bolivia. Queda pendiente de edición ‘Mañanas etíopes, sendas agrietadas’, gestado durante unas largas estancias en Etiopía.

En 2016 salió a la luz ‘No me acuerdo’ (Mr. Griffin) en el que junto al escritor Yago Ferreiro, cada uno con sus propios textos, se acomete un envés de los reputados libros de Brainard y Perec. En abril de 2025 Eolas Ediciones publicó ‘La belleza de viajar’. Amén de colaboraciones y otros escritos de vaporoso recuerdo aparecidos aquí y allá, tiene dos novelas sin publicar.