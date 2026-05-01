Reeditan a Torbado tras medio siglo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La editorial Chamán Ediciones reedita una novela del Premio Planeta Jesús Torbado que fue censurada en marzo de 1976, tras la muerte del dictador. Esta obra habla de los últimos meses de la vida de Francisco Franco y de cómo aquella sociedad española vivió tal acontecimiento que cambiaría todos los pilares de una sociedad que se abría al mundo con el comienzo de lo que se denominaría como la Transición española.

El mismo año que Jesús Torbado recibía el Premio Planeta por la ucronía En el día de hoy, meses antes, su obra Sobresalto español era retirada de las librerías y destruida por considerarse una obra de «ofensa al jefe de Estado».

Al escritor se le citó y se le inculpó por la publicación de esta obra siendo amnistiado posteriormente según la Ley de Amnistía de 1977, por medio de la cual quedó libre de cargos. Esto hizo de Sobresalto español una novela tabú siendo la única novela censurada por el franquismo tras la muerte de Franco. Habrían de pasar 10 años para que en 1986 la editorial Plaza&Janés volviera a publicarla bajo el título de El fin de los días.

En marzo de este año se editaba en el sello de Chamán Ediciones esta obra bajo el conjunto título de El fin de los días o Sobresalto español. El motivo de los 50 años de la muerte de Franco y el medio siglo de su retirada hizo a Gascón realizar una investigación sobre esta obra llegando a conseguir un ejemplar de aquella destruida y parte del material judicial correspondiente a la inculpación, alegaciones y amnistía a las que Torbado tuvo que hacer frente en aquellos primeros días.