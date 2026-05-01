La sangre mexicana canta en el Auditorio Ciudad de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El cantante mexicano Álex Fernández aterriza en León este 1 de mayo a las 20.00 horas con su gira Voz de mi sangre Tour, un espectáculo que combina tradición, emoción y una firme apuesta por consolidar su propia identidad artística dentro de la música mexicana contemporánea. El concierto, que tendrá un precio de 40 euros más gastos de distribución promete ser una experiencia única para los amantes del género ranchero. Sobre el escenario, Álex Fernández estará acompañado por el reconocido Mariachi Real Azteca, aportando un formato elegante y de gran riqueza sonora.

La propuesta del artista va más allá de un simple recital. Se trata de un viaje musical por el legado de su familia, una de las más influyentes en la historia de la música latina. Durante la velada, el público podrá disfrutar de algunas de las canciones más emblemáticas de su abuelo, Vicente Fernández, considerado un símbolo universal de la ranchera, así como de los grandes éxitos de su padre, Alejandro Fernández, una de las voces más reconocidas a nivel internacional.

Con este tour, Álex Fernández no solo rinde homenaje a sus raíces, sino que reafirma su lugar dentro de una nueva generación de artistas que mantienen viva la esencia de la música mexicana mientras la acercan a nuevos públicos. Los menores de 16 años deberán asistir acompañados de un adulto.