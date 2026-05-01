‘La avefría coja’ o el poder de la tenacidad

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“El poder de un avefría está en sus alas, en la precisión de su vuelo. Podemos girar en redondo y frenar en seco, picar y parar a escasos centímetros del suelo. Nadie aletea como las avefrías, nadie cabriola en el aire como nosotras”. Así reflexiona el ejemplar del pájaro protagonista del cuento ‘La avefría coja’, de Editorial Rimpego, con texto e ilustraciones de Joaquín Alegre Alonso.

La obra presenta un intenso y definitivo día y medio en la vida de un ejemplar de esta ave migratoria que en su primer invierno viaja al Páramo leonés desde los Países Bajos, donde nació, para pasar unos meses en terrenos situados entre los ríos Órbigo y Esla. La mala fortuna hace que se meta en una cacería y un perdigón le alcance una pata. Para empeorar las cosas, un halcón ataca a su bandada y se pierde, quedando sola y herida a merced de los depredadores.

Un niño, Melchor, se propone salvarla a toda costa y el cuento ofrece al lector las peripecias del chaval en su empeño y los pensamientos de la avefría y su determinación para no perder la vida, acompañado de dibujos que completan y enriquecen la narración. “Están metidos como en una niebla para que el paisaje no ancle la historia en ningún lugar” explica el autor sobre las ilustraciones -que combinan el color y en blanco y negro- y añade que el texto presenta una realidad que se aleja un poco de los cuentos más convencionales. “Los niños también tienen que entender que el halcón no ataca porque sea muy malo, sino porque tiene que comer y ese bicho es alimento; no es una maldad. Pero si les hurtas eso a los chavales, creo que al final, de adultos, les faltan piezas” afirma.

‘La avefría coja’ no se dirige a un público de una franja limitada de edad sino que se plantea más bien como una obra para disfrutar en compañía. “Se está perdiendo el valor del cuento que no es para el niño sino para que algún adulto se lo lea al niño. Y está en esa onda” explica Alegre. Las últimas páginas de libro tienen un carácter didáctico, con datos científicos y también con el mensaje de que cada día en la naturaleza es una dura batalla por la supervivencia.