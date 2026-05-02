Tesouro ilumina el Mondo Lab 45

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Desde Galicia aterrizan los protagonistas de una nueva edición del Mondo Lab 45, una cita ya consolidada dentro del Laboratorio de Cultura Pop de Santa Colomba. Tesouro, banda de reciente creación pero formada por músicos con un amplio bagaje en la escena independiente, se presenta como una de las propuestas más sólidas del panorama actual. Sus integrantes, curtidos en formaciones como Cosecha Roja, Burgas Beat o Blood Filloas, han sabido canalizar su experiencia en un proyecto que respira autenticidad y pasión por la música.

Hace cuatro años debutaron con su primer álbum, editado por el sello vasco Hanky Panky, logrando posicionarse rápidamente entre los grupos predilectos de los amantes del powerpop nacional. Las críticas recibidas en medios especializados no solo consolidaron su nombre, sino que también les abrieron las puertas a escenarios compartidos con bandas internacionales de renombre como The Waterboys, The Silos o The Rezillos, además de coincidir con referentes nacionales como Pelazo o Morgan.

El sonido de Tesouro se ancla en el pop de la vieja escuela, con una base de rock clásico que destila ternura, honestidad y una sensibilidad muy cuidada. Su propuesta combina melodías luminosas con arreglos elegantes, creando una atmósfera que oscila entre la cercanía emocional y una sofisticación discreta. Al frente, Carlos Rego guía al grupo con una voz serena y expresiva, evocando por momentos la intensidad contenida de Josele Santiago. Sus canciones, interpretadas tanto en castellano como en gallego, construyen un diálogo íntimo con el oyente.

En esta edición del Mondo Lab, Tesouro llega con nuevo material bajo el brazo. Su segundo trabajo, No centro do mundo, ya es una realidad tras el adelanto de La sombra de lo que fuimos. El disco arranca con Amo la ciudad y recorre distintos matices sonoros: desde la urgencia garajera de Revisando os danos hasta la delicadeza de Íntima decoración, pasando por la energía firme de Caminar. El repertorio se completa con los temas previamente conocidos Sós y La sombra de lo que fuimos, consolidando un álbum coherente y lleno de personalidad.

La programación del evento se despliega a lo largo de dos días, combinando música en directo, charlas y sesiones especiales. El sábado 2 arrancará con una charla de bienvenida bajo el título El ritmo de las Burgas. Ourense 60's Pop, seguida de un primer set eléctrico de la banda. Por la tarde, el público podrá asistir a la charla Derribos Arias, un grupo único, antes de un segundo concierto y el cierre a cargo de Alonso Dj's con una sesión inspirada en el universo sonoro de Tesouro.

El domingo 3 continuará la experiencia con una actividad itinerante, La Senda del Robledal, y culminará con un tercer set eléctrico que pondrá el broche final a esta edición del Mondo Lab 45.