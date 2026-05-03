Un talento vuelve a los escenarios

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La música es de carácter internacional, una actividad que consigue unir a millones de personas alrededor de unos versos o que juntan a miles de personas en un espacio para celebrar la actuación de figuras mundialmente conocidas y cantar junto a ellos sus mejores versiones. Pero la música no solo son los grandes artistas como Bad Bunny o Rosalía, sino que también se pueden encontrar los artistas locales que buscan hacerse hueco en este mundo tan complicado, pero a la vez tan satisfactorio.

En Villager de Laciana, un pequeño municipio leonés, hay un artista, un chico jóven que, tras cuatro años parado, donde tuvo que dejar la música porque «pasaba un momento complicado y tenía la cabeza en otra cosa», ha decidido que su camino, además de continuar con sus estudios y su profesión, tiene que ser la música como hobbie y, quien sabe, si como una profesión a largo plazo. Fre García, que es como le gusta que le llamen, ya ha comenzado a activar nuevamente su catálogo de canciones, la última de ellas, su nuevo single Belú, una canción que refleja a la perfección la razón por la que ha decidido volver a esta actividad tan adictiva como lo es la música.

Actualmente, el artista cuenta con cinco temas publicados, entre los que destaca Belú como su lanzamiento más representativo hasta la fecha. Además, prevé publicar un nuevo single en junio, que formará parte de un disco cuyo lanzamiento está previsto entre finales de este año y comienzos del próximo. De cara al medio plazo, el objetivo es claro, ya que quiere consolidar el proyecto en el circuito de salas y lograr presencia en festivales a partir del próximo año, aprovechando el nuevo material discográfico y el impulso de esta nueva etapa artística. Para ello, ya tiene para finales de año una sala en Madrid donde dará un concierto, varias propuestas que está barajando y, además, tiene en mente salas como El Gran Café o festivales como el Sound Music cuya participación estaba cerca de darse, pero que no pudo ser porque no estaba disponible en esa fecha en concreto. Este tipo de artistas realzan el talento que hay en la provincia de León y que, por diversos motivos, no han conseguido salir adelante o se quedan por el camino.