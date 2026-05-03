'El Mercado de las Almas', un reestreno tras 20 años

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El tiempo lo cura todo, o eso se dice cuando algo negativo ocurre en la vida de las personas. La Sala Región ILC, situada en la calle Santa Nonia, realizará un acto de presentación del libro El Mercado de las Almas, una publicación reeditada tras 20 años desaparecida. Su autora, Nohelia Alfonso, ganadora en 2018 del Premio Asturias Joven de Narrativa y en 2021 del Premio Camilo José Cela, galardón que la convirtió en la persona más joven en conseguirlo.

El lunes 4 de mayo a las 19.30 horas, Nohelia Alfonso presentará, en un acto acompañada de las escritoras Mercedes G. Rojo y Elvira Martínez Ropero y el director de Lobo Sapiens, José A. Martínez Reñones, el libro ilustrado por Cris Ramos y escrito por ella hace más de 20 años.

«Regresar a esta historia es rescatar un comienzo literario que podría ser el de muchos, que podría servir de inspiración»

«Han pasado casi 20 años desde ese momento. Mis alumnos son los culpables de que la reeditara. Me hicieron llevarlo fotocopiado varias veces al aula en distintos momentos de mi carrera como docente.

También he realizado actividades con el libro de por medio y, donde he visto algunos alumnos curiosos emocionarse o reescribirme el final, ilustrarlo, recomendarlo, grabar vídeos o teatralizarlo y engancharse a la lectura gracias a él», explica Nohelia Alfonso sobre el motivo que le ha llevado a hacer esta reedición. «Al releer estas páginas vuelvo a encontrar a la persona que fui: mis preguntas, mis inquietudes y también mi manera de mirar el mundo en aquel momento. Casi siento el mismo estado de ánimo y me veo encerrada en mi cuarto, tecleando en aquel ordenador blanco cuya pantalla ocupaba medio escritorio y que compartía con mi hermano para jugar a videojuegos, chatear por Messenger, buscar información y redactar trabajos», comenta la autora sobre el trabajo que le ha llevado realizar este trabajo.

«Volver a publicarla es volver a conversar con aquella adolescente que empezó a escribirla, una chica tímida que hablaba bajito pero escribía fuerte».