'La Revuelta' cae a mínimos históricos de audiencia

Publicado por Ismael G. Manjón Madrid Creado: Actualizado:

La segunda temporada del programa de David Broncano en RTVE empezó un poco mejor de lo que terminó la primera temporada, pero, según han ido pasando los meses, los datos de audiencia visibilizan un desgaste que deja muy lejos aquellas cuotas de pantalla del 17% o 15% con las que pisaba los talones a Pablo Motos y a El Hormiguero.

Aunque el descenso de las audiencias de La Revuelta desde el pasado mes de septiembre, cuando arrancó la temporada, ha sido paulatino, las audiencias del mes de abril han sido la confirmación de que algo está ocurriendo con el programa de David Broncano, al menos en cuanto a cuota de pantalla y número de espectadores en la televisión lineal. Sigue siendo el segundo programa más visto en el access prime time el líder indiscutible en el target joven-adulto, donde supera el 15% de cuota de pantalla. Sin embargo, su caída en audiencias es una realidad que confirman los datos de abril. Eso sí, como programa más viral en las redes sociales, no hay quien le gane.

Según los datos de Fifty5Blue, La Revuelta ha marcado en el mes de abril mínimo histórico mensual, cayendo por primera vez desde su llegada a RTVE por debajo del 10%. El histórico de esta temporada no deja lugar a dudas. El mes de septiembre, el primero de la nueva temporada, el programa de David Broncano cerró con un 13% de cuota de pantalla, frente al 11,6% con el que cerró La 1. En octubre, ya con las emisiones completas todo el mes, La Revuelta creció hasta el 13,1% y La 1 se quedó en el 12,3% de share. En noviembre, el programa volvió a crecer hasta el 13,5%, mientras la cadena repitió cuota. Fue a partir de diciembre cuando La Revuelta empezó a vivir la caída que arrastra hasta este abril. En diciembre cayó hasta un 11,6% frente al 12,2% de La 1. En enero siguió perdiendo, haciendo un 11,4% con La 1 en un 12,2%. En febrero cayó hasta el 11,1% frente al 12, 3% de la cadena pública. En marzo, otra caída hasta el 11% frente al 11,9% de La 1.