Fangoria y la Orquesta Mondragón protagonizarán el 25 de julio la novena edición de Música en la Montaña en Riaño

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El Festival Música en la Montaña, que celebrará el 26 de julio su novena edición en la localidad leonesa de Riaño, contará este año con las actuaciones de la Orquesta Mondragón y Fangoria, un cartel “exitoso e importante” que “hará las delicias del públicos”, que “no se aburrirá y se lo pasará bien”.

Acompañado por el alcalde de la localidad, Senén Presa, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó hoy la cita que comenzará a las 21 horas del sábado 26 de julio en la Rotonda de Santander de Riaño con la Orquesta Mondragón y “su espectáculo de música y fantasía” que incluirá canciones como ‘Viaje con nosotros’, ‘Caperucita feroz’ y ‘Corazón de neón’, informa Ical.

Dos horas más tardes, a las 23 horas, se subirá al escenario de Música en la Montaña Fangoria, con Alaska al frente, cuya “atracción y llamada” es, según afirmó el consejero en funciones, “importantísima”, ya que “han hecho una época y tienen un estilo propio” con canciones como ‘A quién le importa’.

Tanto Fangoria como la Orquesta Mondragón actuarán en un escenario ubicado, como en anteriores ediciones, en la Rotonda de Santander de Riaño, que tendrá 16 por 12 por 14 metros de altura, 6.000 vatios de luz, 60.000 vatios de sonido, pantallas digitales a ambos lados y la configuración “de los grandes conciertos a nivel nacionalidades”.

Para el festival “transcurra como debe ser”, se desplegará un dispositivo especial en el que participarán diferentes efectivos, como la Guardia Civil, Protección Civil o Cruz Roja, al tiempo que se habilitarán un total de 1.175 plazas reguladas en diferentes ubicaciones de la localidad.

“Esta novena edición de Música en la Montaña consolida y mantiene la vitalidad de las anteriores ediciones, que han contado con primeras estrellas nacionales del mundo de la música y han atraído a Riaño a centenares de miles de personas asistentes”, remarcó Suárez-Quiñones.

La novena edición de festival Música en la Montaña de Riaño contará con una programación paralela con actividades de contacto con la naturaleza para todos los públicos, que comenzarán el día antes, el viernes 24 de julio, de 21 a 00 horas, en la Casa del Parque de Valdeburón, con el taller de estrellas y planetas ‘Las estrellas desde la montaña leonesa’.

El mismo día de los conciertos, el sábado día 25, de 10.30 a 13.30 horas, se celebrará también en la Casa del Parque de Valdeburón un paseo interpretativo por el Monte Ranedo, mientras que, de 11 a 13.30 horas partirá del aparcamiento de la senda de la cueva de la Vieja del Monte, el taller y paseo de interpretación de nubes, ‘Una mirada al cielo’.

Riaño Trail Run

La prueba deportiva Riaño Trail Run, que celebrará su décima edición del 26 al 28 de junio en las montañas de Picos de Europa, Montaña Palentina, Montañas de Riaño y Mampodre, desafiará una vez más a los participantes para atravesar paisajes que van desde valles profundos hasta cumbres.

Con un formato de tres etapas, pone a prueba la resistencia física de los corredores al tiempo que les invita a vivir una auténtica aventura. Cada etapa presenta un recorrido único, diseñado para resaltar la diversidad del terreno y las impresionantes vistas panorámicas que ofrece la región.

Así, la primera, que tendrá lugar el viernes 26, tendrá una duración de 36 kilómetros y saldrá de Oseja de Sajambre para finalizar en Caín de Valedón, tocando el macizo de Picos de Europa, mientas que la segunda, el sábado, será circular con salida y fin en Valverde de la Sierra y tendrá un recorrido de 21,5 kilómetros. La tercera y última será el domingo y tendrá una duración de 26,2 kilómetros circulares con Riaño como protagonista.

Además, como novedad, este año está programada una etapa ‘Open’ en la que solamente se competirá el domingo para quien no pueda hacerlo los tres días. Esta etapa saldrá de Lario y tendrá meta en Riaño tras un recorrido de 42,9 kilómetros, que contará con una subida el emblemático Pico Gilbo.

El evento, que cuenta con Bejanaro Miguel Heras como director técnico, “cada vez coge más fuerza” y se convierte, tal y como afirmó Juan Carlos Suárez-Quiñones, en “algo fundamental para la montaña y el circuito de Trail Runs”, unas pruebas “verdaderamente talentosas para los participantes y muy importantes para el territorio”.

De acuerdo con los datos aportados hoy por el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se prevé que la Riaño Trail Run, que ha cubierto ya el 80 por ciento de las inscripciones, reúna en su décima edición a 400 participantes, con una tasa femenina situada en el 27 por ciento y con participantes de once nacionalidades que “disfrutarán de un paisaje sin igual y de la amabilidad de la gente”.

En definitiva, tanto el IX festival Música en la Montaña como la X Riaño Trail Run suponen para el alcalde del municipio, Senén Presa, “dos citas imprescindibles que, edición tras edición, atraen a miles de visitantes” que pueden disfrutar “no solo de música o deporte, sino también de gastronomía, deporte y montaña”. Dos citas que, tal y como afirmó, “han contribuido de manera decisiva para impulsar montaña la Montaña Oriental Leonesa”.