El Ayuntamiento de León, sin dinero para invertir en la compra de libros

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León lleva desde septiembre de 2025 sin comprar ningún libro para las seis Bibliotecas Municipales de la ciudad. Si un leones se acerca a una biblioteca en concreto no tendrá entre las posibilidades, libros comprados a partir de octubre de 2025. Esto sucede por la falta de dinero cuya responsabilidad recae en el Ayuntamiento. No es el primer año que sucede, pero sí es el primero en el que todavía no se sabe qué es lo que sucederá y, lo más importante, cuándo ocurrirá.

Las Bibliotecas Municipales protestan, y con razón, por la falta de libros actualizados que vuelven a tener entre las opciones que presentan a los leoneses que se acercan de forma diaria hasta sus instalaciones. El Ayuntamiento de León se escuda en comentar que el gasto de inversión, que es el que corresponde a la compra de libros, está pendiente de que se prorroguen los presupuestos. En cambio, a través del llamado proyecto Fomento Lector, asociaciones culturales se han visto dotadas de fondos públicos para la realización de sus actividades. Algunas de ellas han recibido lotes de hasta 1.570€ Un proyecto que se puso en marcha en 2025, con una duración hasta 2027 cuya aprobación ha supuesto que las Bibliotecas Municipales vean que hay dinero, pero únicamente para realizar este tipo de eventos cuya importancia depende de la asociación que reciba el dinero, habiendo alguna actividad con un porcentaje de participación muy bajo y que no cumple con las expectativas.

No hay dinero para comprar libros, pero sí que lo hay para actividades culturales cuyo éxito es dudoso en varias de estas ya realizadas

Desde las seis Bibliotecas Municipales (Cronista Luis Pastrana, Padre Isla, Armunia, Inmaculada, Espadaña y Puente Castro) están en constante contacto con las personas responsables sobre este asunto. Un inconveniente que afecta a los leoneses amantes de la lectura que vayan a buscar un libro, por ejemplo, sacado en los cuatro meses del presente año.

Una situación que no pasa desapercibida entre los diferentes partidos políticos cuya preocupación será llevada a una futura comisión de cultura para ponerle solución lo antes posible. Desde el PP trasladan su preocupación ante este hecho y explican que pedirán las explicaciones correspondientes a las personas responsables. Por otra parte, el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino comenta la importancia que tiene este asunto y que el equipo de Gobierno no haya llevado, aunque sea, una modificación para tratar de solucionarlo de una forma viable y no escudándose en los presupuestos.

Razones

El escudo que utilizan desde el Ayuntamiento de León es acerca del tipo de gasto. Comentan que la compra de libros se trata de gasto de inversión, que depende de los presupuestos y, el gasto corriente, que es el correspondiente al programa Fomento Lector, no dependen de estos presupuestos y por ello sí que tiene dinero para realizar todas las actividades que van programando de forma semanal. Una vez comentan eso, la única solución que proponen es la aprobación de presupuestos y, cuando eso ocurra, volverá a haber dinero para la compra de libros. En ningún momento tienen en mente presentar una modificación para intentar destinar algo más de dinero a esto, algo totalmente viable y que ya se ha hecho en otras situaciones en las que sí que se buscó y consiguió realizar esa modificación como ya pasó con el asfaltado y el mantenimiento de la ciudad.

El Ayuntamiento de León se escuda en el tipo de gasto al que va cada uno. La compra de libros, al de inversión y las actividades al corriente

Un problema de coordinación

La compra de libros corresponde a la concejalía de Educación, Turismo e Igualdad mientras que la realización de las actividades culturales correspondientes al programa Fomento Lector recaen en la concejalía de Acción y Promoción Cultural. Esto hace que la línea que separa las diferentes responsabilidades sea muy fina y que pueda haber confrontaciones e incoherencias como ha ocurrido con este caso porque desde Cultura pueden actuar, realizar los diversos actos culturales relacionados con los libros, pero la compra de los mismos para sustentar a las Bibliotecas Municipales de León de libros actuaizados es de otra concejalía completamente diferente.

Por el momento, la única solución planteada es la prorrogación de los presupuestos para volver a la normalidad en la compra de libros, pero está solución se prevé larga y solo serviría a corto plazo, ya que los presupuestos deben aprobarse cada año o volvería a pasar lo mismo. La otra opción se presenta en la próxima comisión de cultura, donde los diversos partidos políticos preguntarán a los responsables sobre la situación para intentar desbloquear este inconveniente beneficiando a los que deberían: los leoneses y leonesas.



