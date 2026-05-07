Paloma San Basilio, cantante y actriz española: «Siempre he sido fiel a mí misma, sin seguir modas»

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Como actriz en Evita, El Hombre de la Mancha, Víctor o Victoria o en My Fair Lady; en televisión con su debut en el programa Siempre en domingo o en su regreso en 2023 como estrella en el programa musical Dúos increibles; o, por supuesto, en su carrera musical, con su presencia en Eurovisión como representante española en el año 1985, entre otros muchos logros en más de 50 años de carrera. Paloma San Basilio ha conseguido atraer a gran variedad de público y, tras realizar una gira de despedida a nivel musical, continúa ahora en diferentes teatros, más pequeños y acogedores. Con el musical titulado Dulcinea, la cantante y actriz llevará al Teatro Municipal de La Bañeza el próximo viernes 8 de mayo a las 20.30 horas esta obra dedicada al «autor más grande de todos los tiempos que es Miguel de Cervantes», comenta San Basilio.

—¿Qué significa acercar Dulcinea a teatros más pequeños y acogedores como es el caso de La Bañeza?

—La verdad que el propósito de la gira es dejar los grandes espacios para ir a los circuitos más pequeños, donde el texto llega más facilmente a la gente, estoy más cerca de ellos, casi me pueden tocar y donde puedo manifestar las emociones que la obra conlleva, que son muchas y de esta forma compartirlas. Y ese, además, es uno de los grandes placeres que estoy disfrutando. Después de 50 años de circuitos grandes, la verdad que estoy descubriendo ese teatro pequeño, que hay muchos en España y son una maravilla. Comenzamos en noviembre y ya hemos hecho 50 actuaciones y me quedan todavía cerca de 100 más. Estoy muy feliz de llevar a La Bañeza esta propuesta de música y texto que la gente va a disfrutar.

—¿Cómo le nace la idea de reinterpretar el personaje de Dulcinea desde una perspectiva actual?

—Nace de la idea de hacer teatro. Quería hacer texto porque me gusta mucho. Siempre he sentido que hay una actriz en mí que no acaba de desarrollarse en la dimensión que yo quería. Al juntarme con Juan Carlos Rubio buscamos hacer algo juntos desde hace mucho tiempo. Ninguna de las ideas que surgían nos entusiasmaban hasta que apareció la opción de Dulcinea. Me pareció preciosa, un personaje simbólico de la imaginería cervantina y tan importante, posiblimente sin Dulcinea, Don Quijote no se vería tirado a las carreteras con su caballo y su escudero. Apenas se habla de ella, entonces creí que hay mucho contenido en Cervantes y ahí es donde Juan Carlos ha hecho un encaje maravilloso.

Con ‘Dulcinea’ el principal objetivo que busco es compartir al más grande autor de todos los tiempos cuyo nombre es Miguel de Cervantes Paloma San Basilio

—A usted se le conoce también por la música, algo que ha realizado durante más de 50 años. ¿Qué puede esperar del público que quizá piense que solo viene a cantar?

—Yo cuento también con un historial de teatro bastante extenso. He estado haciendo musicales toda mi vida, la gente ha venido a verme a Evita, he llenado el teatro con El Hombre de la Mancha, con Víctor Victoria. Es decir, yo ya he hecho teatro desde mis inicios porque lo amo y porque fue mi gran maestro. Con el teatro convertí los conciertos en algo más que una secuencia de canciones. Considero que la gente que viene a verme son personas que han visto mis musicales y que de alguna manera también ven esa actriz que han visualizado en diferentes perfiles. Eso es una maravilla porque, además, la respuesta está siendo muy buena, los teatros se van llenando, la gente termina de pie y estoy muy agradecida por tener esta oportunidad tras 50 años de trabajo. Es muy gratificante y aprendo algo más en cada actuación que voy realizando.

—Con esta obra, ¿se siente más actriz o cantante sobre el escenario?

—En Dulciena me considero más actriz que cantante porque el porcentaje de texto que realizo es superior al de música, pero también tengo claro que sin la cantante, Dulcinea no existiría. En la música, los conciertos y mi trabajo de interpretación de canciones el trabajo se reduce a pequeños dramas musicales de tres o cuatro minutos. Esta experiencia es la que me ha permitido abordar un personaje sin una partitura y darle sentido, verdad y emoción a este personaje y todo eso va ligado.

Uno de los proyectos que siempre más me ilusiona es escribir, el año pasado saqué mi tercer libro y ya estoy pensando en el siguiente

Paloma San Basilio

—Ha tenido una carrera muy amplia tanto en música como en teatro y televisión, ¿en qué momento siente que todo ha encajado de verdad?

—Somos el resultado de nosotros mismos. Todo son semillas que vas sembrando. Si yo no hubiera hecho la carrera que he realizado, este proyecto no hubiera tenido posibilidad de existir. Le debo mucho a la gente, tanto a los medios como al público, que me ha permitido estar durante 50 años haciendo cosas y proponiendo proyectos. Pero sí es cierto que ahora mismo el poder elegir algo tan importante como la libertad de elección, el poder arriesgar, que para mí es importante como artista y ser humano en un terreno distinto, sin estar en la zona de confort y seguir aprendiendo.

—Y si mira atrás, ¿qué decisión considera que le ha marcado más?

—Primero ser fiel a mí misma y no estar sujeta a las modas o a las exigencias del mercado. También ser exigente conmigo con el trabajo que hago y no conformarme. El querer seguir creciendo y la curiosidad es lo más importante.

—Ha realizado tanto música como teatro o televisión, que son lenguajes distintos, ¿le ha costado adaptarse a las formas de comunicar?

—Son lenguajes distintos, pero todos nacen de la verdad, de ser tú mismo. El mensaje debe ser coherente, que nazca de tí.

—El público que tiene es de varias generaciones distintas, ¿cómo se construye esa conexión con tanta variedad?

—Porque pertenezco a una generación en la que los padres transmitían la música a los hijos, que es algo que ahora mismo está sucediendo más bien a la invers. Ese poder transgeneracional es algo que en la época en la que yo empecé era bastante factible.

—Ya hizo una gira de despedida a nivel musical en 2023, tras Dulcinea, ¿piensa en dejar el mundo de la actuación?

—La gira la empezamos el año pasado y aún nos quedan actuaciones por hacer. Mi idea es hacer proyectos distintos tras este. No contemplo la opción de retirarme mientras vea proyectos reales y me vea con ganas de hacerlos. Además, entre semana estoy en casa y luego los viernes, sábados y domingos me toca actuar, entonces también es algo cómodo para mí.

—Por último, ¿qué le diría a la Paloma San Basilio que empezaba sabiendo todo lo que sabe ahora?

—Le diría que ole, ole y ole. Que sea una Paloma valiente, inocente también y que no se le ponga nada por delante, que haga todo con mucha confianza en ella misma y que siempre tenga fuerza para trabajar y sacar adelante un proyecto, una familia y, sobre todo, a mi hija, que para mí era lo más importante.