Los museos de León celebran su día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, en colaboración con centros museísticos y culturales de la ciudad, se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Museos que se celebra el próximo 18 de mayo. Bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, la edición de este año pone el foco en la capacidad de estos centros para actuar como puentes entre diversas realidades culturales, sociales y geopolíticas. La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, presentó las actividades previstas para esta jornada junto a los representantes de los museos Catedralicio Diocesano, Diocesano y de Semana Santa, San Isidoro, Casa Botines Gaudí y Sierra Pambley.

Aguado destacó la capacidad de los museos para conectar socialmente espacios, para aprender y para comprender la diversidad, así como para facilitar el diálogo entre diferentes aproximaciones a aspectos humanos. Además, destacó la unión de todos estos museos.