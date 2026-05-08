Concierto de The Bright en El Museo Liceo Egipcio

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Museo Liceo Egipcio acogerá el próximo concierto del reconocido grupo leonés The Bright, formado por Miryam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, en una cita que servirá como clausura del ciclo de cantautores Las voces de León. La actuación tendrá lugar a las 20.30 horas y las entradas tendrán un precio de 12 euros.

El dúo leonés se ha consolidado como una de las formaciones más destacadas del panorama indie nacional desde la publicación, en 2011, de su primer disco, Soundtrack for a winter's tale». Este trabajo les permitió obtener el premio Radio 3 a Artista Revelación y ser reconocidos como Talento Fnac, impulsando una trayectoria que no ha dejado de crecer. Dos años después, en 2013, publicaron su segundo álbum, Estados, continuando una evolución musical que les llevó a participar en importantes festivales nacionales como el DCODE y el Sonorama Ribera, además de actuar en varias ocasiones en Los conciertos de Radio 3.

En 2015 vio la luz Líneas divisorias, su tercer trabajo discográfico, grabado junto al productor Paco Loco en El Puerto de Santa María. Ese mismo año, el tema Hexágonos formó parte de la banda sonora de la película Requisitos para ser una persona normal, ampliando así la proyección del grupo fuera del ámbito estrictamente musical.

El concierto en León pondrá el broche final al ciclo «Las voces de León», una propuesta cultural que ha reunido a destacados artistas y cantautores vinculados a la provincia en un espacio tan singular como el Palacio de Gaviria.