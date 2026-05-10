Morante, Castella y Talavante, cartel de lujo en San Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La feria taurina de San Juan en León contará con un cartel de lujo. Será el próximo día 27 de junio, y participará la gran figura de esta época de la tauromaquia, Morante de la Puebla. Le acompaña en el cartel el primer triunfador de San Isidro, triunfador también de la pasada edición del ciclo madrileño, Alejandro Talavante. Una terna que completa Sebastián Castella, otro de los toreros más importantes de los últimos tiempos.

Los tres diestros lidiarán reses de la ganadería de García Jiménez. La plaza celebrará el festejo con la cúpula abierta, si el tiempo lo permite.

La biografía de José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de La Puebla (La Puebla del Río, Sevilla, 2 de octubre de 1979) es la de una leyenda en crecimiento como torero español e influyente en el mundo cultural taurino. Acontecimientos próximos como su última cogida acrecentan esta característica de un diestro tan personal como a veces estrambótico.

Por eso, en sus biografías se destaca que es uno de los toreros del momento más célebres, cosechando notables triunfos entre los que destacan haber abierto la puerta grande de Las Ventas en dos ocasiones, junio y octubre de 2025, o ser el primer torero a pie desde 1971 en cortar un rabo en la Maestranza de Sevilla en 2023. Lideró el escalafón taurino en varias temporadas, se retiró de repente y volvió.

Durante muchos años, Morante de La Puebla ha sido considerado de la llamada línea de toreros artistas, actualmente es considerado como el torero de arte indiscutible del siglo XXI hasta el momento. Fiel al puramente estilo sevillano es continuador de la estirpe de matadores como Pepe Luis Vázquez, Manolo Vázquez, Pepín Martín Vázquez y, especialmente, Curro Romero y Rafael de Paula. Es un torero controvertido dada su inconstancia en los ruedos, algo intrínseco en los llamados toreros de arte, y que ha provocado a la vez broncas y despierta pasiones.

Se le considera un especialista en el empleo del capote y la ejecución de la verónica, chicuelina, tafallera y en conclusión de todos los lances. De hecho, ha sido considerado «el jefe del capote».

Es un torero completo en el manejo del capote, domina el tercio de banderillas y es un fiel ejecutor de la lidia con la muleta al estilo de Sevilla. Sin embargo, durante parte de su carrera tuvo su punto débil en la suerte suprema, la cual le privó de numerosos trofeos.

Matador de toros nacido en Badajoz el 24 de noviembre de 1987, Alejandro Talavante se aficionó al toreo de la mano de su abuelo materno, que le llevó a la plaza desde muy niño. Entre otras tardes, la más significativa de las que presenció entonces fue una de José Tomás en el coso pacense de Pardaleras, en la que el torero de Galapagar entregó al chaval una de las orejas que cortó. La fascinación de ese momento fue la que le decidió a iniciar su andadura en la profesión.

Con sólo once años, Talavante se alistó en la Escuela Taurina de Badajoz, y mató su primer becerro, de la divisa de Cayetano Muñoz, el 15 de mayo de 2000 en Puebla de Sancho Pérez, pueblo natal de su madre; así como el 13 de mayo de 2001 vistió por primera vez de luces en Valverde de Mérida, localidad también de la provincia de Badajoz. Con varias becerradas ya a sus espaldas fue apoyado en su preparación por Joselito, al que el padre de Alejandro asistía como veterinario de la Junta de Extremadura en sus fincas ganaderas. En la temporada de 2003 se señaló como alumno destacado del centro taurino pacense.

Sébastián Turzack Castella, de padre español y madre polaca, nació en la muy taurina ciudad de Béziers (Francia) el 31 de enero de 1983. Muy pronto comenzó su afición a los toros, motivado por el gran ambiente taurino que se respiraba tanto en su ciudad como en todo el departamento de Languedoc-Rosellón. Llevado por esta pasión se adentró poco a poco en un mundo que para él suponía una verdadera pasión, hasta que años después, una vez que debutó como novillero, se marchó a vivir a España, concretamente a Sevilla, donde se asentó y donde terminó por afianzarse como profesional. Fue allí también donde conoció a un hombre fundamental en su carrera como fue el maestro José Antonio Campuzano, que permaneció a su lado hasta el final de la temporada 2007. Antes de iniciar esta etapa en España, Sebastián Castella hizo su presentación en público como becerrista en la ciudad francesa de Aignan el 30 de marzo de 1997.