Titirimundi se instala en León por cuatro jornadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Titirimundi, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, recala la próxima semana en la ciudad de León con cuatro propuestas para todos los públicos que podrán verse a partir de mañana en el anfiteatro de la plaza San Marcos los días 11, 12, 13 y 14 de mayo. Todas las funciones son gratuitas y se han programado a las 18.30 horas, a excepción del día 12 de mayo que habrá un pase adicional a las 17.30 horas. Compañías llegadas de Francia, Portugal y España desplegarán todo su talento y magia para acercar las artes escénicas a los más pequeños.

El lunes 11 de mayo arranca la programación con la obra Pequeñas fábulas que pondrá en escena la compañía Bitonio a las 18.30 horas; el 12 de mayo Anónima Teatro presenta La Route en dos pases, a las 17.30 y a las 18.30 horas; el 13 de mayo será el turno de la compañía Caricata con su propuesta Las mil y una…, también a las 18.30 horas, y cerrará esta edición la obra Almavera de Etcétera Teatro el 14 de mayo a las 18.30 horas.

Pequeñas fábulas de la compañía francesa Bitonio abre la programación mañana 11 de mayo a las 18.30 horas con un espectáculo de marionetas de hilo talladas en madera, inspirado en el cine fantástico y el cómic. «La obra es una caricatura de animales, los personajes salen de un baúl, nos sumergen en los cuentos de nuestra infancia, juegan con nuestros viejos miedos y provocan nuestra ternura. Dulcemente impertinentes, hacen reír a niños pequeños y mayores. En la tradición de los viejos westerns, un pobre vaquero solitario y su caballo cruzan el Oeste en busca de fortuna. Su encuentro con la gallina de los huevos de oro cambiará su destino», explican desde la compañía.

El 12 de mayo llegan Anónima Teatro que presentará La Route. La compañía francesa ofrece un espectáculo vibrante y original, un encuentro insólito entre el cine de acción más trepidante y el delicado universo del teatro de títeres, donde la adrenalina y la emoción conviven con la imaginación y la belleza visual. Derrapes imposibles, frenazos vertiginosos, saltos espectaculares y escenas a cámara lenta se sucederán al compás de una música épica. Todo ocurre ante los espectadores como en una gran película de acción, pero con un giro inesperado. Al día siguiente, Caricata con Las Mil y una…