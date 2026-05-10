Teatro Ateneo Varillas, en 'El crimen de Lord Arturo'

Teatro Ateneo Varillas representa, hoy domingo a las 19.30 horas, en el Teatro San Francisco, la obra El crimen de Lord Arturo, una representación basada en el relato corto de Oscar Wilde del mismo título. El espectáculo se enmarca en el VI Festival Solidario Misionero, a favor del proyecto de la misionera Concepción Fernández.

La entrada para asistir a esta obra de carácter coral tiene un precio de 8 euros y su recaudación será destinada íntegramente para el proyecto. Organiza el acto el Área de Misiones de León y cuenta con la colaboración del Teatro San Francisco. La sinopsis del texto parte de Lord Arthur Savile, un joven con un porvenir promisorio que ha decidido casarse. Pero surgirán obstáculos.