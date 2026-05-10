Mar Sancho pone en valor la labor cultural de las bibliotecas

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, inauguró este sábado, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, el II Encuentro de Profesionales de Bibliotecas de Castilla y León bajo el lema Bibliotecas en evolución. La reunión aborda el rol de las bibliotecas en la sociedad actual y su trabajo en el acceso a la lectura y a la cultura para todos los ciudadanos, de manera especial para los habitantes del mundo rural.

Sancho destacó en su intervención que «Castilla y León es líder a nivel nacional en varios de los datos vinculados a la lectura y a las bibliotecas. El Sistema de Bibliotecas de Castilla y León está conformado actualmente por más de 300 centros públicos fijos y móviles repartidos por toda la geografía de la Comunidad, que no sólo facilitan el acceso a la lectura a todos los ciudadanos, sino que despliegan una importante labor cultural en el territorio».

Castilla y León es líder en datos de colección, con 3,61 documentos por habitante, muy por encima de la media nacional de 1,76. Por otra parte, la renovación de la colección es una apuesta constante por parte de la Junta de Castilla y León, gracias a la cual las adquisiciones por cada 1.000 habitantes ascienden a 88,82 euros, superando ampliamente la media nacional de 60,15 euros. En cuanto al uso de las bibliotecas del Sistema, la viceconsejera ha señalado que el 51,46 % de la población dispone de carné de la red de bibliotecas de Castilla y León, muy por encima de la media española de 31,36 %, y que los préstamos por habitante, 1,43 al año, y las visitas por habitante, 2,96 al año, superan holgadamente la respectiva media nacional de 0,87 y 1,64, respectivamente. El consolidado Sistema de Bibliotecas de Castilla y León permite que el número de habitantes que tiene a su disposición un servicio de biblioteca pública fija o móvil sea de 2.311.907, la práctica totalidad de la población.

En el mundo actual, en que los cambios se suceden a una velocidad de vértigo, las bibliotecas deben buscar la manera de adaptarse y ser útiles a sus lectores o usuarios. Por ello, el encuentro ha abordado la evolución de estos centros según la demanda.