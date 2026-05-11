Los 80 de García-Alix, Gadea, Dis Berlín y Pérez-Mínguez

Publicado por César Combarro Valladolid Creado: Actualizado:

La galería madrileña Guillermo de Osma acoge hasta el 26 de junio la segunda entrega de su ambicioso proyecto expositivo «Los 80. Figuración en los años de la Movida», un proyecto comisariado por Mariano Navarro que, a través de cerca de un centenar de obras, propone en la capital de España un exhaustivo recorrido por la vibrante figuración de ese periodo en Madrid.

La exposición, cuya primera entrega tuvo lugar en el mismo recinto entre el 4 de febrero y el 10 de abril, indaga en un periodo en el que coincidieron la consolidación definitiva de los artistas de los años setenta y su prolongación crítica en nombres nuevos aparecidos durante la transición, que generó una etapa de un vibrante auge creativo en diferentes campos como el arte, la moda, la música y el diseño, interconectados entre sí, en una corriente bautizada como la Movida.

Varios fueron artistas nacidos o fallecidos en Castilla y León que capturaron y formaron parte de esa eclosión, y cuatro han sido los elegidos para participar en esta mirada atrás a un momento clave de la cultura española contemporánea: el soriano Dis Berlin, el leonés Alberto García-Alix, el madrileño fallecido en La Granja de San Ildefonso (Segovia) Rafael Pérez-Mínguez y la madrileña fallecida en Palencia Patricia Gadea. Ellos comparten protagonismo con otros emblemáticos artistas como Ceesepe, Costus, Javeir de Juan, El Hortelano, Ana García Pan, Juan Gatti, Luis Gordillo, Concha Gómez-Acebo, Herminio Molero, Ouka Leele, Guillermo Pérez Villalta o María Luis Sanz, entre otros. Dos son las piezas elegidas de Dis Berlin (Mariano Carrero Blázquez), cedidas en ambos casos para la muestra desde una colección particular: su «Biblioteca bombardeada», realizada en 1986 y su «Bailarina roja», creada entre 1987 y 1988. Además de con ambos óleos sobre lienzo (el primero de ellos, de gran formato), el de Ciria es protagonista de la fotografía «Kiko y Dis Berlin (El marchante y el artista)», realizada en 1984 por Luis Baylón, que también puede contemplarse en la exposición.

En el caso de Alberto García-Alix, el cronista gráfico de la Movida por antonomasia es uno de los artistas más representados, al contar con cuatro fotografías por él captadas en esa década, todas ellas procedentes de la Galería Albarrán Bourdais de Madrid y expuestas previamente en infinidad de ocasiones. Se trata de «Dos ladies» (1988), «Elena Mar, odalisca en mi patio» (1987), «La princesita (Ana Curra)» (1988) y «Autorretrato los Malheridos» (1988).

De Patricia Gadea, que protagonizó su primera retrospectiva en el Reina Sofía en 2014 («Atomic-Circus», con alrededor de 120 piezas), se recupera un óleo y acrílico sobre lienzo sin título fechado en 1987, con una de sus habituales sátiras del capitalismo; ella es además protagonista de sendas fotografías tomadas por otro emblemático artista del momento como Javier Campano, un divertido retrato captado en 1985 y «Mari Boom», una foto de grupo realizada el mismo año en el paso subterráneo que une la calle Lagasca con el parque de El Retiro, donde aparece acompañada por José Maldonado, Manolo Dimas, César Fernández Arias y quien fuera su pareja, Juan Ugalde. En esta última, los cinco artistas aparecen en el acceso de esa zona callejera de tránsito que rebautizaron irónicamente como homofonía de la neoyorquina Mary Boone, epítome del mercado desatado de los 80. Instalada desde 1999 en Palencia, donde acabaría falleciendo en 2006 con solo 46 años, Gadea desarrollaría allí sobre papel sus obras más íntimas y femeninas, dibujos en los que irrumpen sus sueños más recurrentes, como espejos de su personal universo.

Por último, de Rafael Pérez-Mínguez, que junto a Carlos Alcolea, Carlos Franco, Manolo Quejido, Herminio Molero y Guillermo Pérez Villalta había cambiado el sentir de la pintura figurativa en los años 70 impulsando la conocida como Nueva Figuración Madrileña, se puede contemplar su lienzo «Cebras», fechado en 1970. Agitador principal de la escena artística madrileña, que emprendió en Nueva York (como hiciera también Patricia Gadea) una búsqueda personal de su estilo, una grave dolencia le apartó prematuramente de los pinceles y de la escena pública antes del estallido que vivió el país artísticamente en los años 80.

La Galería Guillermo de Osma presenta en esta exposición un nutrido recorrido por el arte figurativo de los años 80 en Madrid a través de casi un centenar de obras de algunos de los artistas protagonistas del momento, dando continuidad a la revisión que lleva haciendo la galería desde hace unos años de las corrientes figurativas desde la década de los 60.

Comisariada por Mariano Navarro, la exposición indaga en el arte que se produjo durante los años de la Movida, una etapa de un vibrante auge creativo y de libertad. Dividida en seis capítulos, la muestra comienza analizando los atisbos de este periodo en los años 70 y termina con un testimonio vivo de la época a través de los fotógrafos que inmortalizaron la «fauna y flora» del momento, pasando por las temáticas de la mitología y de la irreverencia, clave para los artistas de esos años. El catálogo editado con motivo de la exposición incluye textos del comisario Mariano Navarro así como de Virginia Torrente, Pablo Sycet, Ciuco Gutiérrez y una entrevista inédita a Alaska por Rafa Cervera.