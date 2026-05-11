Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde León llega una nueva sacudida de electricidad primaria. Carlos Balacera y Los Cañones Recortados firman, con Animal, un artefacto de rock de garaje sin barnices, de los que huelen a local de ensayo, a cable caliente y a verdad sin domesticar. Carlos Balacera —autor incansable a medio camino entre la música y la poesía— pone el foco en ese territorio incómodo que todos conocen pero pocos admiten: la cara B. Ese reverso donde habita el instinto, el impulso, lo que no pasa por el filtro de lo correcto.

Animal habla de ese «yo que acecha, que empuja, que aprieta cuando bajamos la guardia. Un demonio cotidiano con el que convivir… o al que dejar salir", explica. El tema se sostiene sobre guitarras afiladas y una base rítmica que no negocia, construyendo una atmósfera tensa, casi claustrofóbica, donde la voz escupe más que canta. Aquí no hay épica impostada: hay nervio, fricción, intención. La banda —Juan Carlos Balacera Morán (voz), Emilio Álvarez y Abraham Hernández (guitarras), David Riesco (bajo) y Manuel Muñiz (batería)— suena compacta, consciente de que el rock no necesita disfraz cuando tiene algo que decir. Grabado en Music Center con Ángel Rodríguez a los mandos, Animal captura esa inmediatez que solo aparece cuando se pisa el estudio con las ideas claras y poca paciencia para adornos. Carlos Balacera y Los Cañones Recortados no vienen a gustar a todo el mundo sino a incomodar lo justo. En tiempos de exceso de pose, una buena noticia.