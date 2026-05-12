Fernández Mañueco reafirma el apoyo a los toros

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asitió ayer en Salamanca a la gala de entrega del Premio 'Toro de Oro 2025', donde ha defendido la tauromaquia como una tradición profundamente arraigada y con un gran impacto económico en Castilla y León, ya que genera alrededor de 850 millones de euros anuales y da empleo a más de 13.000 personas en la Comunidad. Asimismo, Castilla y León alberga actualmente 168 ganaderías y más de 31.000 cabezas de toro bravo, y representa el segundo mayor censo de España en este ámbito, con Salamanca a la cabeza tanto en número de explotaciones como de reses.

Fernández Mañueco ha subrayado que la tauromaquia cuenta con un gran arraigo social en Castilla y León, ya que el 36 % de los ciudadanos reconoce tener gran interés por los toros y se celebran más de 2.300 festejos taurinos al año; a su vez, los toros constituyen el segundo gran espectáculo de masas de la Comunidad.

En la misma línea, ha señalado que la tauromaquia resulta fundamental para preservar el toro de lidia, las dehesas y las ganaderías de bravo, además de una parte esencial del paisaje, la economía y las formas de vida del medio rural en Castilla y León. En este sentido, ha defendido que impulsar la España interior también pasa por proteger sus costumbres y sus tradiciones más arraigadas, entre las que ha situado al mundo del toro como patrimonio cultural valioso de la Comunidad.

Por todo ello, el presidente ha reafirmado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la defensa y la promoción del mundo del toro a través de ayudas económicas directas y de diferentes iniciativas como la inclusión de esta disciplina en los Premios Castilla y León; la convocatoria de los Premios de Estudio e Investigación sobre Tauromaquia; y la tramitación de la declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial de manifestaciones taurinas tradicionales como la doma vaquera. El Ejecutivo autonómico, junto a otras comunidades autónomas, el Senado y diversas asociaciones ha impulsado la recuperación de Premio Nacional de Tauromaquia.