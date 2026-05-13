La música renacentista de Audi Filia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la tarde del pasado sábado tuvo lugar un concierto de Audi Filia, formación especializada en muisca renacentista, que se llevó a cabo en la iglesia de El Salvador de Yugueros. Este concierto entrá dentro del proyecto de la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León, de la Asociación Cultural Balle de Scapa, en colaboración con la la Fundación Santa María la Real, la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diocesis de León. La Ruta de los Retablos Renacentistas del este de León es un itinerario artístico y cultural de 76 km que recorre diez iglesias rurales de la provincia.