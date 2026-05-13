Mar Sancho presenta el Facyl en Salamanca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León adelanta su celebración a finales del mes de mayo y contará, del 27 al 31, con la celebración en Salamanca de más de 80 eventos a cargo de 42 compañías nacionales e internacionales y unos 120 artistas, según anunció la viceconsejera en funciones de Acción Cultural, Mar Sancho. La edición 2026, vigésimo primera, cuenta con un incremento del diez por ciento en el presupuesto, y reúne una nueva dirección artística tripartita con Manuel González para las artes escénicas, Javier Ajenjo para la parte musical y Juan Manuel de Prada para el universo literario.

El festival, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, «se ha consolidado como entidad capaz de transformar la ciudad en un espacio de encuentro".