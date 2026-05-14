La RAE en tierra de letras leonesas

En León encontrará la RAE el esplendor que se supone que suministra. Y también la fijación de la lengua bien escrita y hablada en tierra de letras. Y si limpia no estará de más porque nunca sobra. Lo lleva queriendo desde 1713 cuando fue fundada por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. Pero estará la RAE en León afortunadamente escoltada por los tres tenores leoneses que aportan su compromiso con el español. Luis Mateo Díez, Salvador Gutiérrez, José María Merino. Cada uno como es pero sin duda compartiendo compromiso. La RAE es la Real Academia Española de la lengua. El plural va por barrios porque aunque lo ponen las instituciones homólogas hay esa ambición de equiparar lo oficial, lo cooficial y hasta lo sobreoficial. O lo sobrenatural... que es en lo que se convierte muchas veces lo de la identidad que inventa raíces. La RAE es un milagro entre el deterioro general. Pongan la tele. O una rueda de prensa cualquiera... Por eso es mejor asistir a un pleno extraordinario en León de las rock stars de las palabras, las frases, sus usos y significados. Que uno se imagina que llegan en olor (hay que arriesgar, que para eso están) de multitudes y los fans les esperan en el andén número 1 de la estación. O no. El pleno será a las 13.00 horas en el Salón del histórico Ayuntamiento de León.

Antes de que caigan en la tentación de la RAE en gira, hoy es León el epicentro del diccionario. Y León representada de excepción con Luis Mateo Díez, Salvador Gutiérrez y José María Merino. La Real Academia Española (RAE) celebra hoy jueves un pleno extraordinario en León. Esta reunión del máximo órgano de gobierno de la Academia será pública, dado su carácter excepcional. El encuentro, que tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Marcelo, se celebra en León debido a la confluencia de diversos factores de especial relevancia académica y simbólica.

Vínculos leoneses

Entre ellos destacan los vínculos leoneses con la Academia a lo largo de su historia, desde la figura de Juan de Ferreras, académico fundador que formó parte de la nómina inicial recogida en los preliminares del Diccionario de autoridades, hasta la aportación de Valentín García Yebra en el siglo XX, cuya labor en las comisiones de Etimología y Gramática supuso una contribución decisiva a los estudios lingüísticos de la institución. A este legado se suma la presencia actual de académicos vinculados con León, como el escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas 2021; el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez, o el ganador del Premio Cervantes en 2023, Luis Mateo Díez, cuya obra, caracterizada por la creación de universos imaginarios de gran fuerza simbólica, tiene en la comarca de Celama una de sus expresiones más reconocidas, evocación del mundo rural leonés, la memoria y la pérdida.

Urraca

A ello se añade la estrecha colaboración de León, en especial a través de los equipos de la Universidad de León, en algunos de los principales proyectos académicos en curso. Se da además la circunstancia de que este año se está celebrando en la ciudad la conmemoración del 900º aniversario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

En esta sesión, que estará presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, se llevará a cabo la lectura de los elogios y méritos del candidato a ocupar la silla L de la institución —vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa—, el escritor y académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes en 2017 Sergio Ramírez, entre otras cuestiones.

Extraordinario

Con anterioridad, se han celebrado otros plenos de carácter extraordinario fuera de la sede institucional de Madrid: con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en 2012 en esta ciudad andaluza; en homenaje a Miguel de Cervantes, en la localidad manchega de Argamasilla de Alba en 2015, coincidente con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y en Zaragoza, donde se recordó en 2023, con motivo del centenario de su nacimiento, a dos filólogos vinculados a la localidad aragonesa, los académicos Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, que fueron directores de la Academia.

El Pleno de la RAE está formado por los académicos numerarios que conforman la institución. A él le corresponde resolver todos los asuntos lingüísticos o literarios, gubernativos, económicos y de cualquier otro orden. Celebra sus sesiones semanales los jueves por la tarde en la sede institucional de la RAE en Madrid, bajo la presidencia del director.

A lo largo de su historia, la RAE ha tenido sedes temporales en distintos lugares de la capital de España. La actual, en la calle Felipe IV, es un edificio construido expresamente para la corporación e inaugurado en 1894. En 1964 se convirtió asimismo en sede de la ASALE, cuya presidencia ostenta la RAE por decisión de todas las academias. Desde 2007 la institución cuenta también con el Centro de Estudios de la RAE y de la ASALE, un edificio de la calle Serrano (187 y 189) cedido por el Gobierno para proyectos panhispánicos.