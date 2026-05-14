Moon Cresta, en El Gran Café, y Joe Tatton Organ Trio feat Quique Gómez, el viernes en El Albéitar

La primera parte de la sexta edición del Festival Abierto de Música de Órgano de León (FAMOL) alcanza su etapa final esta semana con dos citas imprescindibles para los amantes del sonido del órgano en directo.

El festival, una iniciativa de DMadariaga Producciones y que cuenta con el impulso de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Universidad de León a través del área de Actividades Culturales, continúa así su apuesta por este instrumento.

La experimentada banda gallega Moon Cresta presentará su innovador discómic ‘Zadym’ en El Gran Café este jueves, 14 de mayo, a las 20:30 horas. Se trata de un proyecto ilustrado por Raúl Maya en forma de historietas gráficas que desarrollan el contenido de las letras de un disco que aborda tiempos recientes de nuestra historia con una mirada crítica.

La edición, que puede adquirirse de forma anticipada en Elektra Cómics, I loviu records, Sputnik Librería Café y Tula Varona, incluye un CD, el cómic, el making of y otros contenidos extra, ofreciendo así una experiencia inmersiva que combina música, arte y narrativa.

Tras el acto de presentación, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar un concierto de repertorio variado y multiforme, a las 22:00 horas y con un precio de 10 euros la entrada anticipada y 12 euros en taquilla. Moon Cresta toman como punto de partida el sonido de los años 70 para desarrollar un estilo propio y reconocible que diluye géneros como el rock & roll y el funk de manera casi caleidoscópica, mostrando una personalidad e inventiva característica que los distingue en la escena musical.

Al día siguiente, viernes 15 de mayo, el teatro El Albéitar de la Universidad de León acogerá, a las 20:30 horas, el concierto de Joe Tatton Organ Trio feat Quique Gómez con un repertorio entre el soul, el R&B y el funk. El reputado teclista inglés Joe Tatton, referente del Hammond Funk y mundialmente conocido por su trabajo con The New Mastersounds, regresa al festival de órgano leonés con un nuevo proyecto junto al armonicista y carismático cantante madrileño Quique Gómez, completando la formación Lucas de Mulder a la guitarra y Guillaume Destarac a la batería.

La banda se unió en la primavera de 2025 para una serie de conciertos puntuales por España y, ante la buena química entre los cuatro, decidieron entrar en estudio para grabar algunos de los temas compuestos para la ocasión. Durante la gira presentan sus dos primeros singles, Something in my Drink y Morning Sunshine, en un espectáculo que promete hacer bailar al público desde el primer acorde.