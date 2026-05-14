El Palacio de Gaudí de Astorga estrena este viernes iluminación nocturna con música en directo

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El Palacio de Gaudí de Astorga (León) estrenará mañana iluminación nocturna con un concierto que estará protagonizado por la Banda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Astorga a partir de las 22.00 horas, en la plaza Eduardo de Castro.

La agrupación estrenará la obra sinfónica para banda 'El Arquitecto de Dios', una composición original del toresano David Rivas inspirada en la figura, la espiritualidad y el legado artístico de Antonio Gaudí, con especial atención a su intensa etapa creativa en tierras leonesas.

El estreno tendrá lugar en un escenario "especialmente simbólico", al coincidir con la inauguración de la nueva iluminación nocturna del Palacio de Gaudí, uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto y referente patrimonial y cultural de la ciudad de Astorga.

La obra propone un viaje sonoro a través de la personalidad de Gaudí y ahonda en la dualidad entre el hombre, el místico y el creador. Estructurada en cuatro bloques programáticos, la composición invita al público a adentrarse en el universo emocional, espiritual y artístico del arquitecto mediante un lenguaje musical contemporáneo y evocador, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Palacio de Gaudí de Astorga.

El primer movimiento, 'Gaudí y la fe', refleja la profunda espiritualidad del arquitecto y su concepción de la arquitectura como una forma de oración. A través de armonías solemnes y una atmósfera de recogimiento, la música transmite la idea de que cada creación de Gaudí nacía de una fe "firme y transformadora".

En 'Naturaleza indómita' la partitura se sumerge en la fascinación del arquitecto por las formas orgánicas y los elementos de la naturaleza. La música adquiere aquí un carácter "vibrante y dinámico" con el que evoca árboles, cuevas y estructuras vivas que inspiraron muchas de sus obras más reconocibles.

CHOQUE ENTRE INNOVACIÓN Y CONSERVADURISMO

El tercer bloque, 'Discrepancias', sitúa al oyente en el contexto de la construcción de la Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga. El movimiento refleja, mediante contrastes y tensiones musicales, el enfrentamiento entre la visión innovadora de Gaudí y el conservadurismo de la época, para retratar las dificultades y la incomprensión a las que tuvo que hacer frente el arquitecto.

Finalmente, 'El genio de Gaudí' culmina la obra con una gran "apoteosis sonora" que celebra la trascendencia universal de su legado. La música se expande hacia una dimensión "casi mística" que simboliza cómo la obra del arquitecto ha logrado perdurar más allá del tiempo "como un puente entre lo humano y lo divino".