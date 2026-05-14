La Casa de Cultura de Trobajo abre sus puertas a “Tres actos centenarios”, la muestra de Luis Zotes sobre el Reino de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de Cultura de Trobajo se convierte hasta el 29 de mayo en una ventana abierta al Reino de León. Retratos de gran formato, escenas históricas y referencias arquitectónicas comparten espacio en ‘Tres actos centenarios’, la exposición del artista Luis Zotes que ya puede visitarse y que propone un viaje visual por algunos de los episodios y personajes más destacados de la historia leonesa.

La muestra, organizada junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y que responde a una moción aprobada por unanimidad en el Pleno para sumarse al 900 aniversario de la reina Urraca I, invita al visitante a recorrer una etapa clave del medievo leonés a través de la pintura y la recreación histórica. Coordinada por Gonzalo Cayón y con la colaboración del maquetista Luis García López, la propuesta toma como hilo conductor la figura de Urraca I de León, la coronación de Alfonso VII y el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí.

El recorrido se abre con varios lienzos monumentales dedicados a Fernando I y doña Sancha, así como a Alfonso VI. A ellos se suman representaciones de Constanza de Borgoña, Urraca y Alfonso VII, con escenas vinculadas a momentos decisivos como la Batalla de Villadangos o la coronación imperial en la Catedral de León.

La exposición reserva también un espacio al universo de Gaudí. Las obras trazan un puente entre Barcelona y León, mostrando algunos de los edificios más conocidos del arquitecto y su vínculo con la ciudad a través de la Casa Botines. Junto a ello, aparecen referencias al Conde Güell, figura fundamental en el desarrollo de su carrera.

Durante la inauguración, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, ha agradecido la implicación de los impulsores de la exposición y ha destacado “la dedicación y el compromiso de quienes han trabajado para ofrecer una muestra de gran nivel, que además reivindica y difunde la importancia del Reino de León”.

La regidora ha señalado que “esta exposición es una forma de reconocer nuestro pasado y de acercarlo desde una mirada artística”, y añadió que “la historia del Reino de León forma parte de nuestras raíces y merece seguir ocupando el lugar que le corresponde". También quiso agradecer expresamente a Zotes, Cayón y García López “su defensa del patrimonio leonés y su trabajo constante para mantener viva esa herencia histórica”.

La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de mayo en horario de mañana y tarde en la Casa de Cultura de Trobajo. Además, el 26 de mayo, la historiadora Margarita Torres ofrecerá en la exposición una charla dedicada a la coronación de Alfonso VII “El Emperador”, completando una propuesta que convierte la cultura en un punto de encuentro entre arte, investigación y memoria.