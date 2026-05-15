Luis Aznar y ‘El oro maldito de Normandía’

Luis Aznar llenó ayer el Palacio del Conde Luna de reminiscencias históricas y del más puro sabor a thriller en la presentación de su libro El oro maldito de Normandía, de Iberia Ediciones. Reunió a un buen número de amigos y lectores aficionados a las novelas en las que el entretenimiento se logra a base de un buen argumento y buenos personajes. Él dice que en la historia es donde está en su salsa. Pero este El oro maldito de Normandía destaca su vena creativa de ficción. Lo que parecía una desaparición inexplicable pronto revela un trasfondo mucho más oscuro: un secreto...