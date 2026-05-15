Estreno en Astorga de 'El Arquitecto de Dios'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Banda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Astorga estrenará hoy viernes, 15 de mayo, a partir de las 22.00 horas, en la plaza Eduardo de Castro, la obra sinfónica para banda El Arquitecto de Dios, una composición original del toresano David Rivas inspirada en la figura, la espiritualidad y el legado artístico de Antonio Gaudí, con especial atención a su intensa etapa creativa en tierras leonesas.

El estreno tendrá lugar en un escenario especialmente simbólico, coincidiendo con la inauguración de la nueva iluminación nocturna del Palacio de Gaudí, uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto y referente patrimonial y cultural de la ciudad de Astorga. La obra propone un viaje sonoro a través de la personalidad de Gaudí.