‘Peregrina’, dos episodios de 'true crime' sobre Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Movistar Plus+ estrenó el 14 de mayo una nueva temporada de true crime de Carles Porta con Peregrina, que aborda el crimen de una viajera del Camino de Santiago cerca de Astorga. La entrega se completará con ¡Mátalo ya! el 4 de junio y El plan de las gemelas el 2 de julio. Son tres producciones originales Movistar Plus+ realizadas junto a True Crime Factory y Goroka.

La desaparición de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem el 5 de abril de 2015, en las inmediaciones de Astorga (León), pone en marcha una investigación policial centrada en varios sospechosos de la zona.

Quince días después, su hermano viaja a España para formalizar la denuncia, mientras crece la preocupación en la comunidad local. El caso adquiere mayor dimensión mediática y social cuando vecinos y peregrinos se movilizan en su búsqueda. Tres meses más tarde, la desaparición alcanza repercusión internacional tras la intervención del senador estadounidense John McCain, quien, en nombre de la familia, ofrece la colaboración del FBI al Gobierno español, aumentando la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos.

Peregrina cuenta con testimonios clave de los principales implicados en el caso, tanto desde el ámbito policial como mediático y personal, incluyendo a responsables de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), la Unidad de Análisis de Conducta y la comisaría de Astorga, así como periodistas, el embajador de España en EE UU y el abogado de la acusación. A ellos se suman voces vinculadas directamente a Denise Pikka Thiem, como personas que coincidieron con ella durante el Camino o participaron en su búsqueda, además de miembros de protección civil y del entorno local.

A través de estas entrevistas y de material de archivo inédito, este true crime articula el relato en torno a tres ejes: la investigación oficial, la investigación paralela impulsada por el entorno y vecinos, y la creciente presión internacional tras la intervención del senador John McCain, que ofreció la colaboración del FBI.