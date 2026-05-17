El arte reúne en Ármaga color, intuición y emoción

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La galería Ármaga inauguró ayer a las 12.30 horas la exposición Primaveras del alma, el nuevo proyecto artístico de José de León, una muestra que reúne sesenta obras inéditas creadas durante los dos últimos inviernos en su taller matriz de Carbajal de Fuentes, en la provincia de León. La exposición supone el regreso del artista a un espacio estrechamente vinculado a su trayectoria y, al mismo tiempo, marca una nueva etapa en su universo creativo, más íntima, libre y emocional. Las obras estarán abiertas al público hasta el próximo 20 de junio.

Más de un centenar de personas acudieron a una inauguración que contó con la presencia del propio José de León, el anterior expositor Adolfo Álvarez Barthe, la directora de Ármaga, María Carnero e incluso contó con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural en el Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que no se quiso perder dicha inauguración. Durante la misma, todos los interventores agradecieron a las personas que allí esperaban su presencia y, además, Adolfo Álvarez Barthe quiso bromear y elogiar a José de León por haber podido ser quien lo haya presentado.

Obra de la exposiciónÁNGELOPEZ

El autor

Tras años de recorrido internacional con exposiciones y presencia en ciudades como Nueva York, Roma, París, Nueva Delhi, Madrid o Berlín, José de León vuelve ahora a una pintura más introspectiva, alejada de cualquier planteamiento académico o racional. El artista deja atrás la etapa marcada por la serie Crónicas de una pandemia, nacida a partir de 2020 y profundamente condicionada por el contexto social y emocional de aquellos años, para abrir paso a una creación impulsada por la intuición y la pulsión interna.

En Primaveras del alma el visitante se encuentra con una obra que rehúye de los límites formales y que se construye desde la espontaneidad, como el propio autor quiso explicar a los presentes en la inauguración. José de León desarrolla una pintura directa, casi visceral, donde el color se convierte en el punto de partida de cada composición. A partir de ahí, las imágenes avanzan hacia escenarios inesperados y simbólicos, en los que desaparece cualquier lógica convencional para dar protagonismo a lo emocional, lo onírico y lo misterioso.

Conjunto de piezas de la muestraÁngelopez

La muestra presenta piezas de gran intensidad cromática y fuerte carga expresiva, fieles a esa visión surrealista tan personal que el artista ha ido consolidando a lo largo de su trayectoria. Rostros fragmentados, figuras insinuadas y paisajes imposibles conviven en una propuesta donde cada obra parece responder más a un impulso interior que a una planificación previa.

Durante la inauguración, numerosos asistentes recorrieron la exposición acompañando al artista en este regreso a Ármaga. La apertura despertó una notable expectación entre público y coleccionistas, atraídos por una colección inédita que resume el momento vital y creativo de José de León tras varios años de evolución artística. De hecho, durante la presentación, este medio pudo conocer que ya hay varios cuadros que levantan un gran interés entre los interesados en el arte.

Mural lleno de cuadrosÁngelopez

La exposición también pone de manifiesto la importancia que ha adquirido el taller de Carbajal de Fuentes en el proceso creativo del autor. Alejado de los grandes focos internacionales, el espacio leonés se ha convertido en un refugio desde el que José de León ha desarrollado una obra más personal y experimental, conectada con la introspección y con una búsqueda constante de nuevos lenguajes pictóricos.

Con Primaveras del alma, Ármaga vuelve a apostar por una propuesta contemporánea de marcado carácter emocional y simbólico, ofreciendo al público una oportunidad para acercarse a una de las etapas más personales del artista leonés. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de junio con obras donde la intuición, el color y el subconsciente dialogan.

Más de un centenar de personas estuvieron presentes durante una inauguración que destacó por el gran interés que la gente mostró