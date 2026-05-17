León se sumerge en la fantasía del corto de Gaudí y Hoffmann

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se convierte desde este domingo hasta el martes en el escenario principal de El Sueño de Serpentina. Un cuento visionario a Gaudí, un cortometraje que une literatura, arquitectura, danza y música en una propuesta audiovisual marcada por la fantasía y la transformación personal. La producción, impulsada por Estudio Serpentín, toma como inspiración el relato «El caldero dorado», del escritor romántico alemán E.T.A. Hoffmann, y lo traslada al universo creativo de Antoni Gaudí en el marco del Año Gaudí, que conmemora la figura y el legado del arquitecto catalán.

El cortometraje está dirigido por Alfonso Ordóñez, quien también firma el guion, acompañado por un equipo artístico y técnico integrado por Juan Marigorta en la dirección de fotografía, Isabel Medarde como directora de producción y Josep Sanou al frente de la composición musical original. La actriz Sheila Niño protagoniza esta historia interpretando a los personajes de Ofelia y Serpentina, dos figuras que simbolizan la dualidad entre la realidad y la imaginación. A través de ellas, la cinta propone un viaje emocional y visual hacia el descubrimiento personal y la búsqueda de una vida más plena. La producción también contará con la aparición de un joven Gaudí, interpretado por el actor Amador Matallana, en una representación de los inicios de la construcción de la emblemática Casa Botines. Las localizaciones escogidas en León transformarán espacios cotidianos de la ciudad en escenarios de carácter onírico, donde la protagonista recorrerá distintos lugares en busca de una nueva percepción del mundo. El edificio de la Casa Botines se convertirá en uno de los ejes narrativos y visuales de la obra, funcionando como símbolo de transformación, creatividad y conexión con lo fantástico. La propuesta cinematográfica no se limita únicamente al lenguaje audiovisual, sino que incorpora otras disciplinas artísticas como la danza y la música coral del Coro JJMM Ángel Barja.