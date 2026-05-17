Último día para ver a Yoko Ono en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Musac afronta el cierre de una de sus exposiciones más relevantes del año: la muestra Yoko Ono. Insound and Instructure, que podrá visitarse por última vez este domingo 17 de mayo de 2026, antes de su clausura definitiva. La exposición dedicada a la artista japonesa Yoko Ono ocupa varias salas del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y propone un recorrido por más de seis décadas de su trayectoria, combinando arte conceptual, performance, cine, música e instalaciones participativas.

La muestra reúne más de 80 obras y se extiende sobre unos 1.700 metros cuadrados, incluyendo piezas icónicas desde los años 60 hasta trabajos más recientes. El concepto central de la exposición gira en torno a las «instrucciones» de Ono, obras en formato textual que invitan al público a imaginar o completar la pieza, convirtiendo al espectador en parte activa de la creación artística.

Insound and Instructure ha sido considerada una de las grandes retrospectivas de Yoko Ono en España en los últimos años, y ha reforzado el papel del Musac como uno de los centros de arte contemporáneo más activos del país. La muestra ha permitido redescubrir obras clave como Cut Piece o Sky TV, además de instalaciones inmersivas que reflexionan sobre la paz, la participación y la imaginación colectiva. Con su cierre este 17 de mayo, el Musac pone fin a una exposición que ha atraído a miles de visitantes desde su inauguración en noviembre de 2025.