Fulvio Nicolosi llega a León con un recital

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León acogerá este domingo 17, a las 19.30 horas, un nuevo concierto de gran nivel en la Sala Eutherpe con la actuación del joven pianista italiano Fulvio Nicolosi, una de las promesas emergentes más destacadas del panorama pianístico europeo actual. El recital ofrecerá un exigente y variado programa que recorrerá desde el barroco de Johann Sebastian Bach hasta la sofisticación sonora de Maurice Ravel, pasando por el lirismo de Alexander Scriabin y la originalidad de Alexis Weissenberg.

Criado en el seno de una familia de músicos, Nicolosi inició su formación pianística desde muy temprana edad y, pese a su juventud, ya ha conseguido construir una sólida trayectoria internacional. El concierto estará dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera comenzará con la monumental Toccata en re mayor, BWV 912 de Johann Sebastian Bach, una obra que exige gran virtuosismo y profundidad expresiva. Posteriormente, el pianista abordará los Cinco Preludios, Op. 16 y la Fantasía en si menor, Op. 28 del compositor ruso Alexander Scriabin, páginas de enorme riqueza armónica y emocional que representan una de las cimas del repertorio pianístico de comienzos del siglo XX.

La segunda parte del recital ofrecerá un cambio de atmósfera con las Six Arrangements of Songs by Charles Trenet del pianista y compositor Alexis Weissenberg. Estas piezas, inspiradas en canciones del célebre cantante francés Charles Trenet, combinan elegancia, ironía y refinamiento pianístico en títulos como Boum!, En avril à Paris o Ménilmontant. El cierre llegará con La Valse. Poème chorégraphique de Maurice Ravel, una de las obras más impactantes y espectaculares del repertorio francés, donde el compositor recrea y deconstruye el universo del vals vienés con una escritura de enorme complejidad técnica y sonora.

A sus 22 años, Fulvio Nicolosi acumula ya más de veinte premios en concursos nacionales e internacionales. En 2022 finalizó sus estudios de Primer Nivel en el Conservatorio «Vincenzo Bellini» de Catania con la máxima calificación, Matrícula de Honor y Mención Honorífica, destacando el jurado «la excelente calidad ejecutiva e interpretativa, la lucidez en la búsqueda de sonidos y colores, y una técnica destacable».