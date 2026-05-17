Julio Llamazares culmina una jornada literaria en Gordoncillo (León)

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El municipio leonés de Gordoncillo acogio ayer, 16 de mayo de 2026, una intensa jornada cultural que reunió a más de 250 lectores, coordinadores y amantes de los libros de toda la provincia. El evento sirvió para poner en valor el papel crucial que juegan las bibliotecas de los pueblos en la dinamización de la vida cultural del medio rural. Entre los principales actos se encontró el encuentro que hubo con el reconocido escritor Julio Llamazares, quien charló con los presentes sobre su emblemática obra La lluvia amarilla. Tras esto, el escritor firmó los ejemplares que le fue dando la gente presente. Estas jornadas se realizan todos los sábados en el mes de mayo de cada año y consigue atraer un público literario.